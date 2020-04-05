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«Витебск» обыграл «Смолевичи», несмотря на удаление Чалова

вчера, 17:49
СмолевичиЛоготип футбольный клуб Смолевичи0 : 1Логотип футбольный клуб ВитебскВитебскМатч завершен

«Витебск» в меньшинстве удержал победу над «Смолевичами» в матче 3-го тура чемпионата Беларуси. «Витебск» (6 очков) поднимается на пятое место в турнирной таблице, «Смолевичи» (1 балл) — предпоследние.

«Смолевичи» — «Витебск» 0:1 (0:1)
Голы: Клопоцкий 25

«Смолевичи»: Фильцов, Котов, Ращеня, Жевнеров, Вакулич (Турик 69), Макаров, Бутаревич, Барсуков, Мухамедов, Пое, Верас (Русак 81)
Главный тренер: Бразевич Александр.

«Витебск»: Сороко, Назаренко, Чалов, Кавальсанте Мело, Клопоцкий, Скитов, Волков, Каленчук, Гуренко (Кац 90+1), Теверов (Басилио да Силва 57), Матвеенко (Силва Насименто Сантос 73)
Главный тренер: Ясинский Сергей.

Предупреждения: Ращеня 36, Матвеенко 58, Волков 63, Назаренко 71, Барсуков 88

Удаление: Чалов 55

В прошлом туре «Витебск» проиграл «Неману».

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Все комментарии
averoniy
averoniy
вчера в 21:30
Витебск с победой!
janka bulka
janka bulka
вчера в 21:14
Кстати, очень интересная личность, умный, образованный парень - просто интеллигент. А удаление случайность, игровое полностью, без физических страданий соперника.
zsb1961
zsb1961
вчера в 18:46
С победой Витебск!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:26
Даже здесь Чалов накосячил))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:15
Чалов, да не тот.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:09
Профукал ставку.
Albasin
Albasin
вчера в 18:02
Витебск с победой!
Лиговский
Лиговский
вчера в 17:59
Чаловы везде игру испортят.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:52
Очень сумбурная игра.
shlomo
shlomo
вчера в 17:50
Очередной нежданчик
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:49
отлично
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