«Витебск» обыграл «Смолевичи», несмотря на удаление Чалова

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вчера, 17:49

«Витебск» в меньшинстве удержал победу над «Смолевичами» в матче 3-го тура чемпионата Беларуси. «Витебск» (6 очков) поднимается на пятое место в турнирной таблице, «Смолевичи» (1 балл) — предпоследние.

«Смолевичи» — «Витебск» 0:1 (0:1)

Голы: Клопоцкий 25

«Смолевичи»: Фильцов, Котов, Ращеня, Жевнеров, Вакулич (Турик 69), Макаров, Бутаревич, Барсуков, Мухамедов, Пое, Верас (Русак 81)

Главный тренер: Бразевич Александр.

«Витебск»: Сороко, Назаренко, Чалов, Кавальсанте Мело, Клопоцкий, Скитов, Волков, Каленчук, Гуренко (Кац 90+1), Теверов (Басилио да Силва 57), Матвеенко (Силва Насименто Сантос 73)

Главный тренер: Ясинский Сергей.

Предупреждения: Ращеня 36, Матвеенко 58, Волков 63, Назаренко 71, Барсуков 88

Удаление: Чалов 55

В прошлом туре «Витебск» проиграл «Неману».