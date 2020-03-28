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БАТЭ, уступив «Славии», проиграл второй матч подряд в чемпионате

сегодня, 17:09
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Мозырь)2 : 1Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭМатч завершен

«Славия» во встрече 2-го тура чемпионата Беларуси обыграла БАТЭ. Клуб из Мозыря (3 очка) поднимается на девятое место, борисовчане (0 баллов) — предпоследние.

«Славия» — БАТЭ 2:1 (1:1)
Голы: Мельников 32, Мельников 48 — Виллюмссон 10

«Славия»: Барановский, Раевский, Недашковский, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей (Костров 84), Котляров, Нар (Ковалевский 90+4), Жук, Мельников (Сенько 83).

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич (Бессмертный 88), Копитович, Нехайчик, Стасевич (Милич 68), Бага, Драгун (Скавыш 68), Виллюмссон, Сарока.

Предупреждения: Чухлей 37, Раевский 51, Бага 60, Жух 65, Нехайчик 66, Мельников 67, Филипенко 80

В прошлом туре БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:31
А спасительный тренер в Москве завис ...
офигенный
офигенный
сегодня в 18:02
афигеть что творят!
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 17:30
Не тянут совсем без Вити Гончаренко!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:18
Жесть.
волгодон 2
волгодон 2 ответил drug01
сегодня в 17:17
БАТЭ пускает прогнозистов под откос.....
ну не скажи
тотал немного даже обогатил)
drug01
drug01
сегодня в 17:16
БАТЭ пускает прогнозистов под откос.....
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