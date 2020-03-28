БАТЭ, уступив «Славии», проиграл второй матч подряд в чемпионате

«Славия» во встрече 2-го тура чемпионата Беларуси обыграла БАТЭ. Клуб из Мозыря (3 очка) поднимается на девятое место, борисовчане (0 баллов) — предпоследние.
«Славия» — БАТЭ 2:1 (1:1)
Голы: Мельников 32, Мельников 48 — Виллюмссон 10
«Славия»: Барановский, Раевский, Недашковский, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей (Костров 84), Котляров, Нар (Ковалевский 90+4), Жук, Мельников (Сенько 83).
БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич (Бессмертный 88), Копитович, Нехайчик, Стасевич (Милич 68), Бага, Драгун (Скавыш 68), Виллюмссон, Сарока.
Предупреждения: Чухлей 37, Раевский 51, Бага 60, Жух 65, Нехайчик 66, Мельников 67, Филипенко 80
В прошлом туре БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ».
тотал немного даже обогатил)
тотал немного даже обогатил)