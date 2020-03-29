«Ислочь» с минимальным счетом обыграла «Смолевичи»

«Ислочь» в матче 2-го тура чемпионата Беларуси одолела «Смолевичи». «Ислочь» (6 очков) занимает четвертое место, «Смолевичи» (1 балл) — одиннадцатые.
Минск, стадион Динамо
«Ислочь» — «Смолевичи» 1:0 (1:0)
Гол: Янсане 9
«Ислочь»: Хаткевич, Концевой (Папуш 77), Патоцкий (Макась 67), Рыбак, Янушкевич, Карпович, Цвейба (Глинский 46), Комаровский, Стефен, Януш, Янсане.
Главный тренер: Жуковский Виталий.
«Смолевичи»: Фильцов, Макаров, Жевнеров, Ращеня, Вакулич, Котов, Бутаревич, Мухамедов, Александрович (Бондаренко 70), Турик (Пое 60), Верас
Главный тренер: Бразевич Александр.
Предупреждения: Турик 29, Александрович 53, Котов 55, Ращеня 82, Януш 87, Папуш 90+1
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