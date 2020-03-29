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«Ислочь» с минимальным счетом обыграла «Смолевичи»

сегодня, 18:06
ИслочьЛоготип футбольный клуб Ислочь (Минск)1 : 0Логотип футбольный клуб СмолевичиСмолевичиМатч завершен

«Ислочь» в матче 2-го тура чемпионата Беларуси одолела «Смолевичи». «Ислочь» (6 очков) занимает четвертое место, «Смолевичи» (1 балл) — одиннадцатые.

Минск, стадион Динамо

«Ислочь» — «Смолевичи» 1:0 (1:0)
Гол: Янсане 9

«Ислочь»: Хаткевич, Концевой (Папуш 77), Патоцкий (Макась 67), Рыбак, Янушкевич, Карпович, Цвейба (Глинский 46), Комаровский, Стефен, Януш, Янсане.
Главный тренер: Жуковский Виталий.

«Смолевичи»: Фильцов, Макаров, Жевнеров, Ращеня, Вакулич, Котов, Бутаревич, Мухамедов, Александрович (Бондаренко 70), Турик (Пое 60), Верас
Главный тренер: Бразевич Александр.

Предупреждения: Турик 29, Александрович 53, Котов 55, Ращеня 82, Януш 87, Папуш 90+1

Ранее солигорский «Шахтер» одержал первую победу в чемпионате.

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23 марта ВидеоКомментарии5
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За адекватность
За адекватность ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:56, ред.
А где инфа кто на каком месте?
Да как бы в турниры, Беларусь, желания зайти не возникло? Для Вас удивительно.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:21
Ислочь эдакая,мало забили
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:17
А где инфа кто на каком месте?
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