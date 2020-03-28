ГлавнаяНовости

Солигорский «Шахтер» обыграл «Городею»

вчера, 20:53
ГородеяЛоготип футбольный клуб Городея0 : 2Логотип футбольный клуб Шахтер (Солигорск)ШахтерМатч завершен

«Городея» в домашней игре 2-го тура чемпионата Беларуси уступила солигорскому «Шахтеру». «Городея» (0 очков) замыкает таблицу, «Шахтер» (3 балла) — шестой.

«Городея» — «Шахтер» 0:2 (0:0)
Голы: Диасамидзе 56, Подстрелов 89 Нереализованный пенальти: — Кендыш 33

«Городея»: Довгялло, Йоксимович, Павлючек, Сорокин (Волович 77), Усенья, Яскович, Игнатенко (Шибун 78), Позняк, Сазанович, Артем Архипов, Сергей Архипов (Лебедев 74)
Главный тренер: Радушко Олег.

«Шахтер»: Гутор, Матвейчик, Политевич, Сачивко, Бурко, Подстрелов, Кендыш, Диасамидзе, Лулаку, Бодул (Иванович 46), Баланович (Селява 77)
Главный тренер: Вернидуб Юрий.

Предупреждения: Позняк 24, Бодул 34, Йоксимович 58, Сачивко 67

Ранее «Минск» в дерби оказался сильнее «Динамо».

Все новости
«Минск» оказался сильнее «Динамо» в дерби
Вчера, 18:59 Комментарии2
БАТЭ, уступив «Славии», проиграл второй матч подряд в чемпионате
Вчера, 17:09 Комментарии6
Гол Милевского принёс «Динамо» победу над «Слуцком»
Вчера, 14:59 Комментарии2
Гол Угарковича принес «Ньюкасл Джетс» победу над «Мельбурн Сити»
23 марта ВидеоКомментарии5
«Минск» добился волевой победы над «Белшиной»
22 марта Комментарии3
«Слуцк» обыграл «Славию». В матче было 5 пенальти и удаление
22 марта Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:34
Думаю , что и белорусы в ближайшее время остановят чемпионат.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора ответил 112910415
вчера в 21:42
Городея редко радует своих многочисленных болельщиков ...
Берите Гончаренку!
drug01
drug01
вчера в 21:29
Счет по игре!!!!!
112910415
112910415
вчера в 21:29
Городея редко радует своих многочисленных болельщиков ...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:25
Ожидаемый результат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100