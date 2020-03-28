Солигорский «Шахтер» обыграл «Городею»

«Городея» в домашней игре 2-го тура чемпионата Беларуси уступила солигорскому «Шахтеру». «Городея» (0 очков) замыкает таблицу, «Шахтер» (3 балла) — шестой.
«Городея» — «Шахтер» 0:2 (0:0)
Голы: Диасамидзе 56, Подстрелов 89 Нереализованный пенальти: — Кендыш 33
«Городея»: Довгялло, Йоксимович, Павлючек, Сорокин (Волович 77), Усенья, Яскович, Игнатенко (Шибун 78), Позняк, Сазанович, Артем Архипов, Сергей Архипов (Лебедев 74)
Главный тренер: Радушко Олег.
«Шахтер»: Гутор, Матвейчик, Политевич, Сачивко, Бурко, Подстрелов, Кендыш, Диасамидзе, Лулаку, Бодул (Иванович 46), Баланович (Селява 77)
Главный тренер: Вернидуб Юрий.
Предупреждения: Позняк 24, Бодул 34, Йоксимович 58, Сачивко 67
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