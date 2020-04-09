Суарес: «Мы всегда будем рады Неймару в „Барселоне“»

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сегодня, 00:46

Форвард «Барселоны» в беседе с Mundo Deportivo заявил, что игроки «сине-гранатовых» будут рады, если нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вернется в состав каталонского коллектива.

Все знают Неймара, мы все знаем, как сильно мы к нему привязаны. Его возможности неоспоримы, и он еще способен на многое. Мы всегда будем ему рады в раздевалке «Барселоны», мы очень его ценим.

Напомним, что Неймар выступал за «Барсу» в 2013-2017 годах. В последнее время слухи связывают его с возвращением в каталонский клуб. В частности, сообщалось, что «Барселона» может обменять форварда на Неймара.