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Суарес: «Мы всегда будем рады Неймару в „Барселоне“»

сегодня, 00:46

Форвард «Барселоны» Луис Суарес в беседе с Mundo Deportivo заявил, что игроки «сине-гранатовых» будут рады, если нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вернется в состав каталонского коллектива.  

Все знают Неймара, мы все знаем, как сильно мы к нему привязаны. Его возможности неоспоримы, и он еще способен на многое. Мы всегда будем ему рады в раздевалке «Барселоны», мы очень его ценим.     

Напомним, что Неймар выступал за «Барсу» в 2013-2017 годах. В последнее время слухи связывают его с возвращением в каталонский клуб. В частности, сообщалось, что «Барселона» может обменять форварда Антуана Гризманна на Неймара.

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калач
калач
сегодня в 01:06
забыли уже как на Барсу в суд подавал денег хотел сбить, не забудьте опять его батю назначит главным скаутом по Бразилии или лучше сразу спортивным директором
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:03
Вряд ли все будут рады, вспоминая, как он уходил, но некоторые будут рады.
drug01
drug01
сегодня в 00:46
зря !
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