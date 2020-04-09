Креспо: «Месси – это гораздо больше чем просто великий футболист»

Бывший нападающий «Интера» и сборной Аргентины поделился мнением о своём соотечественнике, капитане «Барселоны» .

Быть Месси очень тяжело. Никто не может поставить себя на его место, как никто не мог поставить себя на место Марадоны в то время. Невозможно понять, о чём они думают, чем живут.

Лео играет на высочайшем уровне уже много лет. Он получает по ногам, но встаёт и продолжает играть, всегда много работает.

Он гораздо больше, чем просто футболист или атлет. Он – пример профессионала, серьёзного, честного, корректного. Я считаю, что Месси – гораздо больше чем просто великий футболист.