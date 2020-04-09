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Креспо: «Месси – это гораздо больше чем просто великий футболист»

сегодня, 03:00

Бывший нападающий «Интера» и сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился мнением о своём соотечественнике, капитане «Барселоны» Лионеле Месси.

Быть Месси очень тяжело. Никто не может поставить себя на его место, как никто не мог поставить себя на место Марадоны в то время. Невозможно понять, о чём они думают, чем живут.

Лео играет на высочайшем уровне уже много лет. Он получает по ногам, но встаёт и продолжает играть, всегда много работает.

Он гораздо больше, чем просто футболист или атлет. Он – пример профессионала, серьёзного, честного, корректного. Я считаю, что Месси – гораздо больше чем просто великий футболист.

Вчера появилась информация о том, что «Интер» собирается провести переговоры по летнему трансферу Месси.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 12:04
личное мнение каждого, хотя Креспо аргентинец
Alvish
Alvish
сегодня в 09:46
Еще один воздыхатель.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:25
Креспо даже честно не может высказаться.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:18
Раз так думает, его дело.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 07:40
Виличайщий...гений...лучший в мире...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:25
он был хорош! теперь зажравшийся клоун!!!!!!!
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 06:43
и снова Месси, сколько можно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:31
Месси нужно пересмотреть подход к своей карьере.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 03:53
соотечественник о соотечественнике плохого не скажет
Mangur
Mangur
сегодня в 03:45
Не плохо.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:37
Точно не простой игрок
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:15
Месси великий.
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