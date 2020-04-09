Ройс: «Я очень уважаю „Баварию“, но всегда хотел играть за Дортмунд»

Капитан дортмундской «Боруссии» рассказал о том, почему не перешёл в «Баварию», несмотря на интерес со стороны мюнхенского клуба.

Были запросы как из «Баварии», так и от других клубов. Я с большим уважением отношусь к «Баварии» и тому, что они делают на протяжении десятилетий. Но я всегда хотел играть за «Боруссию» Дортмунд. Моё сердце всегда принадлежало этому клубу.

Во времена выступлений гладбахскую «Боруссию» для меня было очевидно, что в Бундеслиге я перейду только в Дортмунд. А если нет, то только за границу.