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Ройс: «Я очень уважаю „Баварию“, но всегда хотел играть за Дортмунд»

сегодня, 05:45

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассказал о том, почему не перешёл в «Баварию», несмотря на интерес со стороны мюнхенского клуба.

Были запросы как из «Баварии», так и от других клубов. Я с большим уважением отношусь к «Баварии» и тому, что они делают на протяжении десятилетий. Но я всегда хотел играть за «Боруссию» Дортмунд. Моё сердце всегда принадлежало этому клубу.

Во времена выступлений гладбахскую «Боруссию» для меня было очевидно, что в Бундеслиге я перейду только в Дортмунд. А если нет, то только за границу.

Ройс также выразил мнение, что его одноклубнику Джейдону Санчо, на которого претендуют английские гранды, пока следует оставаться в «Боруссии».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:52, ред.
Вот если бы Левандовски, Хуммельс и Гетцё также думали и не перешли бы в Баварию
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 09:35
Это вызывает уважение.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:55
Ничего себе
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:55
Респект Ройсу.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:20
именно по этому там и не играю))))
beefs
beefs
сегодня в 05:56
Смешно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:55
Его право
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:55
Нельзя плевать в свой огород.
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