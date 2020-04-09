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Экс-игрок «Ювентуса»: «Зидан был одним из самых скромных людей, что я знал»

сегодня, 04:58

Экс-защитник «Ювентуса» и сборной Уругвая Паоло Монтеро поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Зинедине Зидане, который сейчас возглавляет «Реал».

В том «Ювентусе» за нас играли такие футболисты, как Дель Пьеро и Зидан, которые могли решать матчи за нас.

Для меня Зидан был одним из самых скромных людей из всех, кого я знал. За «Ювентус» выступало много выдающихся игроков. Но не любить Зизу было невозможно.

Напомним, ранее стало известно, что «Реал» продолжит сотрудничество с Зиданом, независимо от результатов клуба по итогам нынешнего сезона.

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Все комментарии
Cтукачок
Cтукачок ответил ЦСКА 06
сегодня в 14:12
Ты наверное про стычку за Зидана и картина? Верно? Тут ничего такого не было. Все заведенные и поэтому стычка. Без таких эмоции футбол не интересен.
А в подтрибунке? Устроил драку и сбежал, спрятался.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Cтукачок
сегодня в 13:27
Для примера, товарняк Россия -Франция.
Ты наверное про стычку за Зидана и картина? Верно? Тут ничего такого не было. Все заведенные и поэтому стычка. Без таких эмоции футбол не интересен.
STVA 1
STVA 1 ответил Cтукачок
сегодня в 10:08
То что ему сказал Матерацци по делу. Зидан игрок с гнильцой.
Ты же не был там. Если про мать, то по делу. Вообщем не нам судить.
Cтукачок
Cтукачок ответил ЦСКА 06
сегодня в 09:58
После таких слов что он должен был делать. Изподтишка это когда ты сзади или внезапно ударил соперника. А тут они с глазу на глаз плюс Матерацци хотел этого чтобы тот получил красную. Самый гнилой игрок в мире это Матерацци. А Зидан конечно глупо поступил но зато честь своей семьи защитил. А семья по мне должна стоять на первом месте.
Для примера, товарняк Россия -Франция.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Cтукачок
сегодня в 09:24
Я не конкретно про мать и сестру, а конкретно про ситуацию. Зидан как человек - 77. Все делал исподтишка.
После таких слов что он должен был делать. Изподтишка это когда ты сзади или внезапно ударил соперника. А тут они с глазу на глаз плюс Матерацци хотел этого чтобы тот получил красную. Самый гнилой игрок в мире это Матерацци. А Зидан конечно глупо поступил но зато честь своей семьи защитил. А семья по мне должна стоять на первом месте.
Cтукачок
Cтукачок ответил ЦСКА 06
сегодня в 09:19
Откуда ты знаешь? Ты знаком с сестрой и матерью его?
Я не конкретно про мать и сестру, а конкретно про ситуацию.
Зидан как человек - 77. Все делал исподтишка.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Cтукачок
сегодня в 09:14
То что ему сказал Матерацци по делу. Зидан игрок с гнильцой.
Откуда ты знаешь? Ты знаком с сестрой и матерью его?
milanetto10
milanetto10
сегодня в 09:07
ну Зидан далеко не ангел и тоже подленько поступал, игрок конечно он крутой, но когда говорят что Зизу уникален я не соглашаюсь.Я всегда его сравниваю с другим игроком Беркампом голландец был не менее крутым но его так не превозносят.
League1
League1
сегодня в 08:28
Зидан крут.
Cтукачок
Cтукачок ответил STVA 1
сегодня в 08:12
Но в бубен Матерацци заехал... И правильно.
То что ему сказал Матерацци по делу. Зидан игрок с гнильцой.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:21
так и есть))) но это не про зидана))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:03
Но в бубен Матерацци заехал... И правильно.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 06:37
верно, Зидан скромный. это заметно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:21
Зидан конечно игрок великий но скромным на поле быть нельзя.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:57
А бодался то как здорово!
shlomo
shlomo
сегодня в 05:04
И это хорошо
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