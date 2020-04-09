Экс-игрок «Ювентуса»: «Зидан был одним из самых скромных людей, что я знал»

Экс-защитник «Ювентуса» и сборной Уругвая Паоло Монтеро поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Зинедине Зидане, который сейчас возглавляет «Реал».
В том «Ювентусе» за нас играли такие футболисты, как Дель Пьеро и Зидан, которые могли решать матчи за нас.
Для меня Зидан был одним из самых скромных людей из всех, кого я знал. За «Ювентус» выступало много выдающихся игроков. Но не любить Зизу было невозможно.
Напомним, ранее стало известно, что «Реал» продолжит сотрудничество с Зиданом, независимо от результатов клуба по итогам нынешнего сезона.
Зидан как человек - 77. Все делал исподтишка.
Зидан как человек - 77. Все делал исподтишка.