Экс-игрок «Ювентуса»: «Зидан был одним из самых скромных людей, что я знал»

Экс-защитник «Ювентуса» и сборной Уругвая поделился мнением о своём бывшем одноклубнике , который сейчас возглавляет «Реал».

В том «Ювентусе» за нас играли такие футболисты, как Дель Пьеро и Зидан, которые могли решать матчи за нас.

Для меня Зидан был одним из самых скромных людей из всех, кого я знал. За «Ювентус» выступало много выдающихся игроков. Но не любить Зизу было невозможно.