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Холанд: «Мне нельзя себя переоценивать, есть игроки и посильнее»

вчера, 17:16

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд порассуждал о качестве своей игры и собственных амбициях.

Мне нельзя себя переоценивать. Очень важно чувствовать, что я хорош, но вокруг есть игроки и сильнее. Самое важное не думать, что я лучше, чем являюсь на самом деле.

Прекрасно ощущаю себя, как во сне. Однако у меня бывали и не очень хорошие матчи. Я счастлив, что со мной рядом много хороших людей. Я нахожусь в самом начале пути, и впереди еще много всего.

Отметим, что Холанд, по слухам, является главной трансферной целью мадридского «Реала».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:34
Самокритика на уровне у парня
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:15
хороший парень с амбициями и спортивной злостью . если не зазвездится вырастет в большого!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 19:31
ну, нормально
Alvish
Alvish
вчера в 18:24
Парень осознает, что делает.
Cтукачок
Cтукачок
вчера в 18:17
Сказочка про Холанда.

Я ль на свете всех сильнее,
Всех быстрее, бью точнее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет
Но живет в конюшне Федька.
За зарплатой ходит метко,
Хоть футболом не селен,
Зато острый языком.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:16
Самокритично . Вызывает уважение.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:52
Сейчас он один из лучших.
Не спартак
Не спартак
вчера в 17:19
Как проповедь читает.
Almazny
Almazny
вчера в 17:17, ред.
Правильно сказал.
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