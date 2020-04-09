Холанд: «Мне нельзя себя переоценивать, есть игроки и посильнее»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд порассуждал о качестве своей игры и собственных амбициях.
Мне нельзя себя переоценивать. Очень важно чувствовать, что я хорош, но вокруг есть игроки и сильнее. Самое важное не думать, что я лучше, чем являюсь на самом деле.
Прекрасно ощущаю себя, как во сне. Однако у меня бывали и не очень хорошие матчи. Я счастлив, что со мной рядом много хороших людей. Я нахожусь в самом начале пути, и впереди еще много всего.
Отметим, что Холанд, по слухам, является главной трансферной целью мадридского «Реала».
Я ль на свете всех сильнее,
Всех быстрее, бью точнее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет
Но живет в конюшне Федька.
За зарплатой ходит метко,
Хоть футболом не селен,
Зато острый языком.
Я ль на свете всех сильнее,
Всех быстрее, бью точнее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет
Но живет в конюшне Федька.
За зарплатой ходит метко,
Хоть футболом не селен,
Зато острый языком.