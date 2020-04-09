Холанд: «Мне нельзя себя переоценивать, есть игроки и посильнее»

Нападающий дортмундской «Боруссии» порассуждал о качестве своей игры и собственных амбициях.

Мне нельзя себя переоценивать. Очень важно чувствовать, что я хорош, но вокруг есть игроки и сильнее. Самое важное не думать, что я лучше, чем являюсь на самом деле.

Прекрасно ощущаю себя, как во сне. Однако у меня бывали и не очень хорошие матчи. Я счастлив, что со мной рядом много хороших людей. Я нахожусь в самом начале пути, и впереди еще много всего.