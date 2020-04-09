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Адриан: «Наша конкуренция с Алиссоном идёт на пользу обоим»

вчера, 17:08

Голкипер «Ливерпуля» Адриан поделился впечатлениями от игры за «мерсисайдцев» после перехода из «Вест Хэма» в 2019 году и рассказал о конкуренции с Алиссоном.

Мой переход в этот клуб превысил все ожидания. Считаю, что я оказался в «Ливерпуле» в подходящее время, когда команда является лучшей в мире. Я рад, что был терпелив летом, дабы оказаться именно здесь.

Психологически я подхожу к процессу игр и тренировок так же, как и когда был основным. Не думаю, что я остался вторым навечно. Очевидно, что Алиссон — первый номер, он выступает очень хорошо, топ-голкипер. Он один из лучших в мире и заслуживает всех наград. Между нами присутствует здоровая конкуренция, которая идет на пользу нам обоим.

Однако не так давно появилась информация, что Адриан может покинуть «Ливерпуль». 

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Aerobniy
Aerobniy
вчера в 18:06
А есть ли конкуренция?
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 17:42
Чалов: наша конкуренция с Месси делает нас обоих лучше
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:28
А вот сам Адриан ожиданий не превысил, сыграл коряво как и ожидалось.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:13
это где же заметно стало?)))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:09
Да ну!
Karabal
Karabal
вчера в 17:09, ред.
Повезло.
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