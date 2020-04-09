Адриан: «Наша конкуренция с Алиссоном идёт на пользу обоим»

Голкипер «Ливерпуля» Адриан поделился впечатлениями от игры за «мерсисайдцев» после перехода из «Вест Хэма» в 2019 году и рассказал о конкуренции с Алиссоном.

Мой переход в этот клуб превысил все ожидания. Считаю, что я оказался в «Ливерпуле» в подходящее время, когда команда является лучшей в мире. Я рад, что был терпелив летом, дабы оказаться именно здесь.

Психологически я подхожу к процессу игр и тренировок так же, как и когда был основным. Не думаю, что я остался вторым навечно. Очевидно, что Алиссон — первый номер, он выступает очень хорошо, топ-голкипер. Он один из лучших в мире и заслуживает всех наград. Между нами присутствует здоровая конкуренция, которая идет на пользу нам обоим.