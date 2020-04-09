Дзюба посоветовал прочитать «Граф Монте-Кристо», «Айвенго» и ещё 7 книг

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба назвал девять своих любимых книг:
Я обожаю Ремарка в принципе. Хоть он и очень негативный, наверное, в силу своего времени, но у него очень сильные книги. Тяжелые, но сильные. Поэтому «Три товарища», «Триумфальная арка» у меня — прямо-таки любимые. Я не всего Ремарка прочитал, но есть такое в планах.
«Айвенго». В принципе мне Вальтер Скотт нравится. Мне вообще нравится все, что связано с рыцарями. Поэтому «Айвенго» в моем топе.
«Белый клык». Но тут скорее даже «Мартин Иден». Да и вообще весь Джек Лондон мне нравится. Нравится и все.
«Ведьмак» и «Гарри Поттер» — это прямо то, что надо обязательно прочитать всем. Потому что все мы должны немножко уметь мечтать, фантазировать. И мне кажется, это круто. Там много всего интересного.
«Граф Монте-Кристо» — это прямо с детства идет. Тот человек, который меня покорил — как себя вести и насколько нужно быть сильным человеком, чтобы столько вытерпеть.
Ранее Дзюба признался, что хотел бы играть за «Реал».
Прочитал Ванька( На деревню дедушке ), потом Муму, Каштанку.
Посмотрел экранизации. Взрослые вещи , я вам скажу.
Ребельде , революция , восстание в человеческой душе происходит не сразу , не по первому факту обиды. Критическая масса сперва должна накопиться .
Приходит день , не сразу и человек осознаёт , он не может дальше жить по старому, и такая жизнь не стоит того , чтобы за неё держаться и человек совершает революцию, рушит старое, разводится, уходит, меняет работу, уходит от барина ( начальника ) ,идёт на баррикады, и старые страхи и угрозы уже не работают...
Но для этого надо утопить Муму...
Классики разбирались в жизни.
А чтобы передать идею иной раз достаточно малой формы.
В фотографии, к примеру, приветствуется лаконизм.
Прочитал Ванька( На деревню дедушке ), потом Муму, Каштанку.
Посмотрел экранизации. Взрослые вещи , я вам скажу.
Ребельде , революция , восстание в человеческой душе происходит не сразу , не по первому факту обиды. Критическая масса сперва должна накопиться .
Приходит день , не сразу и человек осознаёт , он не может дальше жить по старому, и такая жизнь не стоит того , чтобы за неё держаться и человек совершает революцию, рушит старое, разводится, уходит, меняет работу, уходит от барина ( начальника ) ,идёт на баррикады, и старые страхи и угрозы уже не работают...
Но для этого надо утопить Муму...
Классики разбирались в жизни.
А чтобы передать идею иной раз достаточно малой формы.
В фотографии, к примеру, приветствуется лаконизм.
Почему Герасим сначала утопил собачку и только потом ушёл в город ?
Почему Герасим сначала утопил собачку и только потом ушёл в город ?
А Мурзилку ?
Рыцарские романы, конечно 6 ой класс, а вот Лондон хорош в любом возрасте ,
тема выживания в суровых условиях.
Эх ДзюбаЙ Кафки и Мураками на тебя нет .
А Мурзилку ?
Рыцарские романы, конечно 6 ой класс, а вот Лондон хорош в любом возрасте ,
тема выживания в суровых условиях.
Эх ДзюбаЙ Кафки и Мураками на тебя нет .
"Футболисты Александр Кокорин и Александр Кержаков рассказали о прозвище нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
В соцсетях они пообщались между собой и с пользователями в прямом эфире. -Кержаков(Кокорину): Ну давай, подтверди мои слова! Человек который выдает себя за льва, кто он на самом деле?!
-Кокорин: "Осел"!!!
-Кержаков: "Если кто не понял, Дзюба - лев для вас, мы то знаем кто он!")))
Выяснилось, что за глаза футболисты зовут Дзюбу «ослом»."
https://www.youtube.com/watch?v=m0xvjGd3hBo
"Футболисты Александр Кокорин и Александр Кержаков рассказали о прозвище нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
В соцсетях они пообщались между собой и с пользователями в прямом эфире. -Кержаков(Кокорину): Ну давай, подтверди мои слова! Человек который выдает себя за льва, кто он на самом деле?!
-Кокорин: "Осел"!!!
-Кержаков: "Если кто не понял, Дзюба - лев для вас, мы то знаем кто он!")))
Выяснилось, что за глаза футболисты зовут Дзюбу «ослом»."
почти всё для детей и подростков
почти всё для детей и подростков