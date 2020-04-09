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Дзюба посоветовал прочитать «Граф Монте-Кристо», «Айвенго» и ещё 7 книг

вчера, 18:58

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба назвал девять своих любимых книг:

Я обожаю Ремарка в принципе. Хоть он и очень негативный, наверное, в силу своего времени, но у него очень сильные книги. Тяжелые, но сильные. Поэтому «Три товарища», «Триумфальная арка» у меня — прямо-таки любимые. Я не всего Ремарка прочитал, но есть такое в планах.

«Айвенго». В принципе мне Вальтер Скотт нравится. Мне вообще нравится все, что связано с рыцарями. Поэтому «Айвенго» в моем топе.

«Белый клык». Но тут скорее даже «Мартин Иден». Да и вообще весь Джек Лондон мне нравится. Нравится и все.

«Ведьмак» и «Гарри Поттер» — это прямо то, что надо обязательно прочитать всем. Потому что все мы должны немножко уметь мечтать, фантазировать. И мне кажется, это круто. Там много всего интересного.

«Граф Монте-Кристо» — это прямо с детства идет. Тот человек, который меня покорил — как себя вести и насколько нужно быть сильным человеком, чтобы столько вытерпеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#9лучшихкниг от @artem.dzyuba 📘

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Ранее Дзюба признался, что хотел бы играть за «Реал». 

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Все комментарии
Climent
Climent
вчера в 23:42
Хорошие книги, не Список же Шиндлера.
Roman73
Roman73 ответил Сп62
вчера в 22:07, ред.
Это ему Иван Сергеевич так посоветовал.
Совершенно недавно мне захотелось почитать что-нибудь тоскливое.
Прочитал Ванька( На деревню дедушке ), потом Муму, Каштанку.
Посмотрел экранизации. Взрослые вещи , я вам скажу.
Ребельде , революция , восстание в человеческой душе происходит не сразу , не по первому факту обиды. Критическая масса сперва должна накопиться .
Приходит день , не сразу и человек осознаёт , он не может дальше жить по старому, и такая жизнь не стоит того , чтобы за неё держаться и человек совершает революцию, рушит старое, разводится, уходит, меняет работу, уходит от барина ( начальника ) ,идёт на баррикады, и старые страхи и угрозы уже не работают...
Но для этого надо утопить Муму...
Классики разбирались в жизни.
А чтобы передать идею иной раз достаточно малой формы.
В фотографии, к примеру, приветствуется лаконизм.
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
вчера в 21:55
Ну учитывая, что сейчас идёт год дзюбы, ему нужно прочитать "Драфт в Монде-81о"
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 21:40
"Буратино" же
Сп62
Сп62 ответил Roman73
вчера в 21:25
Вопрос для Дзюбы.. Почему Герасим сначала утопил собачку и только потом ушёл в город ?
Это ему Иван Сергеевич так посоветовал.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:10
Дзюба хоть сам вкурсе, какую дичь про него пишут эти парни из пресс-службы клуба))) аахахахаха
Roman73
Roman73 ответил Сп62
вчера в 20:56, ред.
Лучшая тема для выживания это "Му-му".
Вопрос для Дзюбы..
Почему Герасим сначала утопил собачку и только потом ушёл в город ?
Сп62
Сп62 ответил Roman73
вчера в 20:54
А Весёлые картинки ? А Мурзилку ? Рыцарские романы, конечно 6 ой класс, а вот Лондон хорош в любом возрасте , тема выживания в суровых условиях. Эх ДзюбаЙ Кафки и Мураками на тебя нет .
Лучшая тема для выживания это "Му-му".
Roman73
Roman73
вчера в 20:39, ред.
А Весёлые картинки ?
А Мурзилку ?
Рыцарские романы, конечно 6 ой класс, а вот Лондон хорош в любом возрасте ,
тема выживания в суровых условиях.
Эх ДзюбаЙ Кафки и Мураками на тебя нет .
hmdnpp_h3vxj
hmdnpp_h3vxj
вчера в 20:32
У этих питерских всегда есть почитать чё
Karabal
Karabal
вчера в 20:06, ред.
В тарасовке Дзюба прочитал только Три поросенка.
номер 12
номер 12 ответил 112910415
вчера в 19:33
предсказуемо почти всё для детей и подростков
Ремарк тоже?
DEIVID
DEIVID
вчера в 19:13
Ну, с Ремарком удивил. Сам обожаю Триумфальную арку и Время жить и время умирать.
ЮHBА
ЮHBА
вчера в 19:12
Красава Дзюба, что читает и причем разную литературу. "Иден" очень сильный роман.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:11
тёма просто начинает пугать)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:09
А у меня из детства Жюль Верн прёт, с удовольствием перечитываю.
ziborock
ziborock
вчера в 19:08, ред.
А как же "Винни-Пух"?!
"Футболисты Александр Кокорин и Александр Кержаков рассказали о прозвище нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
В соцсетях они пообщались между собой и с пользователями в прямом эфире. -Кержаков(Кокорину): Ну давай, подтверди мои слова! Человек который выдает себя за льва, кто он на самом деле?!
-Кокорин: "Осел"!!!
-Кержаков: "Если кто не понял, Дзюба - лев для вас, мы то знаем кто он!")))
Выяснилось, что за глаза футболисты зовут Дзюбу «ослом»."
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:05
Я это в детстве ещё прочёл)))
112910415
112910415
вчера в 19:04
предсказуемо
почти всё для детей и подростков
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:02
Доктор Айболит надо читать.
LOpp
LOpp
вчера в 19:01
Вряд ли Дзюба читал что-то сложнее Колобка
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:00
Сам-то читал?
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 18:59
Спасибо!
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