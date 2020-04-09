Дзюба посоветовал прочитать «Граф Монте-Кристо», «Айвенго» и ещё 7 книг

Нападающий «Зенита» назвал девять своих любимых книг:

Я обожаю Ремарка в принципе. Хоть он и очень негативный, наверное, в силу своего времени, но у него очень сильные книги. Тяжелые, но сильные. Поэтому «Три товарища», «Триумфальная арка» у меня — прямо-таки любимые. Я не всего Ремарка прочитал, но есть такое в планах.

«Айвенго». В принципе мне Вальтер Скотт нравится. Мне вообще нравится все, что связано с рыцарями. Поэтому «Айвенго» в моем топе.

«Белый клык». Но тут скорее даже «Мартин Иден». Да и вообще весь Джек Лондон мне нравится. Нравится и все.

«Ведьмак» и «Гарри Поттер» — это прямо то, что надо обязательно прочитать всем. Потому что все мы должны немножко уметь мечтать, фантазировать. И мне кажется, это круто. Там много всего интересного.

«Граф Монте-Кристо» — это прямо с детства идет. Тот человек, который меня покорил — как себя вести и насколько нужно быть сильным человеком, чтобы столько вытерпеть.