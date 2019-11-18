Модрич презентовал автобиографию

Полузащитник мадриского «Реала» и сборной Хорватии представил миру свою автобиографию.

Официальная презентация книги состоялась в Загребе. Автобиография футболиста получила название «Моя игра».

На презентацию прибыл директор «королевского клуба» Эмилио Бутрагеньо, партнёр по «Реалу» Марсело, товарищ по национальной сборной и другие известные люди из мира футбола. Автобиография Модрича была написана в соавторстве со спортивным журналистом Робертом Маттеони. Работа над книгой шла более года. «Моя игра» будет переведена на 12 языков.

Лука Модрич поделился эмоциями от выхода книги:

Идея написать книгу была у меня в голове долгое время, это всегда было большим желанием. Однако мне не хватало успеха в футболке национальной сборной. Это стало реальностью на чемпионате мира в России, и тогда мы начали писать.

У нас с Робертом отличные отношения на протяжении многих лет, это он подтолкнул меня к написанию книги. Когда я решил, что настало время для автобиографии, я позвонил ему. Так все и пошло.