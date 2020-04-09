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Корнаухов: «Ни руководство, ни игроки ЦСКА не говорили о снижении зарплаты»

сегодня, 00:18

Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов в эфире программы «Все на Матч!» прокомментировал ситуацию с заработной платой в клубе, а также рассказал о работе академии «армейцев» во время пандемии коронавируса.

Наверное, вы обсуждали какие-то слухи, инсайдерскую информацию, потому что ни руководство клуба, ни игроки не говорили о каких-либо сокращениях зарплаты. Официальных сообщений на эту тему не было. Что касается академии, то все дети выполняют предписания президента РФ о самоизоляции. Они сидят дома, и основная работа ведется на удаленке. Футболисты учатся на удаленке в своих школах. Все тренеры получают зарплату. Пока всё идет также в рабочем режиме. Мы не можем исполнять некоторые обязанности, но работа ведется.  

Отметим, ранее СМИ сообщили, что ЦСКА сократит зарплаты игроков.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:50
Футбола нет,делать нечего вот и мусолят зарплату!!!!
Climent
Climent
сегодня в 00:20
Кони всегда были самыми жадными.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 00:19
вот как
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