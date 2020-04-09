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Месси — о переходе в «Интер»: «Фейковые новости»

вчера, 22:45

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в сторис своего инстаграма прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер».

Фейковые новости. То же самое касается информации о «Ньюэллз Олд Бойз», это ложь. Хорошо, что никто не верит в это.

 Лео Месси

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:31
В этот фейк не кто не поверил. Все знают что гном игрок одной команды и из нее не куда не уйдет. А все эти новости только для того чтобы выбить контракт пожирнее.
VABANK
VABANK
сегодня в 00:50, ред.
Только старый гнилозуб Маразматти мог вообразить и поверить в такую чушь...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:19
конечно так) там адекватные люди делают разумные покупки для усиления команды а не для понтов!))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:16
Соккер всегда прав...))) 😊
Cтукачок
Cтукачок ответил Данил Бритвин
вчера в 23:09
Допускается написание двух вариантов. Это слово не зафиксированно в словаре.
Ваш сайт, как хотите так и пишите😊
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответил Cтукачок
вчера в 23:03
Фейк пишется через Е
Допускается написание двух вариантов. Это слово не зафиксированно в словаре.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 22:56
Красавчик. 💪💪💪💪💪💪💪💪💪
beefs
beefs
вчера в 22:56
конечно фейк
VIPded
VIPded
вчера в 22:55
Где больше предложат, туда и уйдёт...)))
Cтукачок
Cтукачок
вчера в 22:52
Фейк пишется через Е
Cтукачок
Cтукачок
вчера в 22:51
Конечно фейк.
Когда мало футбола, начинают придумывать разные гадости.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:46, ред.
Пусть наказывают за фэйки , а то совсем распоясались.
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