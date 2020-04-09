Месси — о переходе в «Интер»: «Фейковые новости»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в сторис своего инстаграма прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер».
Фейковые новости. То же самое касается информации о «Ньюэллз Олд Бойз», это ложь. Хорошо, что никто не верит в это.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в сторис своего инстаграма прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер».
Фейковые новости. То же самое касается информации о «Ньюэллз Олд Бойз», это ложь. Хорошо, что никто не верит в это.
Когда мало футбола, начинают придумывать разные гадости.
Когда мало футбола, начинают придумывать разные гадости.