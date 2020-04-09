ГлавнаяНовости

Месси назвал футболиста, которому боялся смотреть в глаза

вчера, 21:32

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как отреагировал на переход форварда Тьерри Анри в каталонский клуб в 2007 году.

В первый же день, когда он вошел в раздевалку, я не осмелился посмотреть ему в глаза. Я знал о его достижениях в Англии. У меня был определенный образ его в голове, а затем внезапно мы оказались в одной команде.

Я испытывал восхищение к нему. Мне нравился Анри, то, с какой легкостью он мог проходить к воротам, забивать и заканчивать игры.

Тем временем экс-игрок «Барсы» Ривалдо высказал свое мнение о Месси. 

Все новости
Анджелкович: «Считаю, что сезон нужно обязательно доиграть»
Сегодня, 01:24 Комментарии1
Рушту: «Курение делает вас более восприимчивым к коронавирусу»
Сегодня, 00:11 Комментарии5
Джано: «Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов»
Вчера, 23:51 Комментарии6
Мюллер: «Осенью я задумывался об уходе из „Баварии“»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Артета: «Есть много вещей, которые нельзя предугадать»
Вчера, 22:47 Комментарии4
Месси — о переходе в «Интер»: «Фейковые новости»
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Fаntоmаs
Fаntоmаs ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 00:51
Добрый вечер. Принципиально не хотел жаловаться на аккаунт "Стукачок", считая, что это фейк, чисто для одного комментария. Но он использует мой узнаваемый имидж, и, уверен, некоторые люди уже подумали на меня, при том что взгляды меня и хозяина аккаунта (я догадался, кто это) диаметрально противоположны. Так что прошу принять меры. Учитывая, что изначально этот аккаунт был создан, чтобы позлить меня, я бы насторожился.
ты мальвина?
Alvish
Alvish
сегодня в 00:37
Наверное, совесть просыпалась.
SSPZ
SSPZ
вчера в 23:50
Анри был отличным игроком.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 22:48
Добрый вечер.

Принципиально не хотел жаловаться на аккаунт "Стукачок", считая, что это фейк, чисто для одного комментария.
Но он использует мой узнаваемый имидж, и, уверен, некоторые люди уже подумали на меня, при том что взгляды меня и хозяина аккаунта (я догадался, кто это) диаметрально противоположны. Так что прошу принять меры.

Учитывая, что изначально этот аккаунт был создан, чтобы позлить меня, я бы насторожился.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 22:44
    Cтукачок
    Cтукачок
    вчера в 22:22
    А вот что говорил Головин про Анри:
    «Возможно, он еще не «убил» в себе футболиста, - поделился Головин. – Когда что-то не получалось, Анри очень нервничал и начинал кричать, хоть в этом и не было необходимости. Потом он выходил на поле и показывал нам, что нужно делать. Он забирал мяч и просил нас попробовать отобрать его у нас. Как по мне, то он еще не готов к тому, чтобы работать тренером».

    Саша этим показал свой непрофессионализм.
    Cтукачок
    Cтукачок ответил ANDREY_BOY
    вчера в 22:09
    Дзюба боится смотреть в глаза Быстрову и Бреду Питу.
    А еще тому у кого кошелёк украл.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 21:54
    Ничего удивительного....
    VIPded
    VIPded
    вчера в 21:52
    Ничто человеческое не чуждо и инопланетянам...)))
    ANDREY_BOY
    ANDREY_BOY
    вчера в 21:43
    Дзюба боится смотреть в глаза Быстрову и Бреду Питу.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:42
    это скромность льстит Леонелю...
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 21:37
    я думал в зеркало не смотрится ))клоун!
    Не спартак
    Не спартак
    вчера в 21:33, ред.
    Хоть кого-то боялся.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100