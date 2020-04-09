Месси назвал футболиста, которому боялся смотреть в глаза

Нападающий «Барселоны» рассказал о том, как отреагировал на переход форварда в каталонский клуб в 2007 году.

В первый же день, когда он вошел в раздевалку, я не осмелился посмотреть ему в глаза. Я знал о его достижениях в Англии. У меня был определенный образ его в голове, а затем внезапно мы оказались в одной команде.

Я испытывал восхищение к нему. Мне нравился Анри, то, с какой легкостью он мог проходить к воротам, забивать и заканчивать игры.