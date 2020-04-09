Месси назвал футболиста, которому боялся смотреть в глаза

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как отреагировал на переход форварда Тьерри Анри в каталонский клуб в 2007 году.
В первый же день, когда он вошел в раздевалку, я не осмелился посмотреть ему в глаза. Я знал о его достижениях в Англии. У меня был определенный образ его в голове, а затем внезапно мы оказались в одной команде.
Я испытывал восхищение к нему. Мне нравился Анри, то, с какой легкостью он мог проходить к воротам, забивать и заканчивать игры.
Тем временем экс-игрок «Барсы» Ривалдо высказал свое мнение о Месси.
Принципиально не хотел жаловаться на аккаунт "Стукачок", считая, что это фейк, чисто для одного комментария.
Но он использует мой узнаваемый имидж, и, уверен, некоторые люди уже подумали на меня, при том что взгляды меня и хозяина аккаунта (я догадался, кто это) диаметрально противоположны. Так что прошу принять меры.
Учитывая, что изначально этот аккаунт был создан, чтобы позлить меня, я бы насторожился.
Принципиально не хотел жаловаться на аккаунт "Стукачок", считая, что это фейк, чисто для одного комментария.
Но он использует мой узнаваемый имидж, и, уверен, некоторые люди уже подумали на меня, при том что взгляды меня и хозяина аккаунта (я догадался, кто это) диаметрально противоположны. Так что прошу принять меры.
Учитывая, что изначально этот аккаунт был создан, чтобы позлить меня, я бы насторожился.
«Возможно, он еще не «убил» в себе футболиста, - поделился Головин. – Когда что-то не получалось, Анри очень нервничал и начинал кричать, хоть в этом и не было необходимости. Потом он выходил на поле и показывал нам, что нужно делать. Он забирал мяч и просил нас попробовать отобрать его у нас. Как по мне, то он еще не готов к тому, чтобы работать тренером».
Саша этим показал свой непрофессионализм.
«Возможно, он еще не «убил» в себе футболиста, - поделился Головин. – Когда что-то не получалось, Анри очень нервничал и начинал кричать, хоть в этом и не было необходимости. Потом он выходил на поле и показывал нам, что нужно делать. Он забирал мяч и просил нас попробовать отобрать его у нас. Как по мне, то он еще не готов к тому, чтобы работать тренером».
Саша этим показал свой непрофессионализм.