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Мюллер: «Осенью я задумывался об уходе из „Баварии“»

вчера, 23:42

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что осенью прошлого года хотел покинуть клуб.

Осенью я испытывал напряжение и не хотел продлевать контракт. Случалось, что я не попадал в стартовый состав шесть матчей подряд, этот этап был сложный. Думал о том, где я играю, что с новым контрактом, чего я хочу достичь в ближайшие несколько лет, что произойдет в текущем сезоне? Если бы «Бавария» показала успешное выступление осенью, а моя роль осталась бы прежней, клуб мог бы задуматься о моем уходе.

Но после того, как сменился тренер и с другим стилем игры все сложилось успешно. Новая система позволяет игрокам чувствовать себя хорошо на поле, нам это удается.

Напомним, что недавно Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года. 

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Все комментарии
Jin-Ho
Jin-Ho ответил VAN ARM
сегодня в 00:00
это было сезонное обострение не более))
Кратковременное)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:46
это было сезонное обострение не более))
drug01
drug01
вчера в 23:43
жаль!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:42
напрасно
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