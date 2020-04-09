Мюллер: «Осенью я задумывался об уходе из „Баварии“»

Нападающий «Баварии» рассказал, что осенью прошлого года хотел покинуть клуб.

Осенью я испытывал напряжение и не хотел продлевать контракт. Случалось, что я не попадал в стартовый состав шесть матчей подряд, этот этап был сложный. Думал о том, где я играю, что с новым контрактом, чего я хочу достичь в ближайшие несколько лет, что произойдет в текущем сезоне? Если бы «Бавария» показала успешное выступление осенью, а моя роль осталась бы прежней, клуб мог бы задуматься о моем уходе.

Но после того, как сменился тренер и с другим стилем игры все сложилось успешно. Новая система позволяет игрокам чувствовать себя хорошо на поле, нам это удается.