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Менез: «Я недостаточно работал, думал, что хватит таланта»

сегодня, 11:38

Бывший французский форвард «Ромы» и «Милана» Жереми Менез в интервью La Gazzetta dello Sport признался, что в свое время недостаточно трудился. 

Я мог бы сделать гораздо больше, но я не работал достаточно. Я думал, что таланта хватит. 

Люди говорили, что на тренировках я был так же хорош, как и Кака, но во время игры я исчезал. Мне нужен был подходящий тренер, который поверил бы в меня. Так и произошло в ПСЖ с Карло Анчелотти. 

Игра за ПСЖ была моей мечтой, поэтому я решил покинуть «Рому» и отказался от предложения «Ювентуса», хотя Антонио Конте лично звонил мне, чтобы убедить перейти. 

В данный момент Мерез выступает за ФК «Париж».  

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:57
то то тебя занесло не туда))
b57g9vntz_8k
b57g9vntz_8k
сегодня в 11:40
Главное трудолюбие, на одном таланте далеко не уедешь.
Brugzash
Brugzash
сегодня в 11:39
Сейчас нечего об этом вспоминать, время прошло.
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