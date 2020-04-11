Менез: «Я недостаточно работал, думал, что хватит таланта»

Бывший французский форвард «Ромы» и «Милана» Жереми Менез в интервью La Gazzetta dello Sport признался, что в свое время недостаточно трудился.
Я мог бы сделать гораздо больше, но я не работал достаточно. Я думал, что таланта хватит.
Люди говорили, что на тренировках я был так же хорош, как и Кака, но во время игры я исчезал. Мне нужен был подходящий тренер, который поверил бы в меня. Так и произошло в ПСЖ с Карло Анчелотти.
Игра за ПСЖ была моей мечтой, поэтому я решил покинуть «Рому» и отказался от предложения «Ювентуса», хотя Антонио Конте лично звонил мне, чтобы убедить перейти.
В данный момент Мерез выступает за ФК «Париж».