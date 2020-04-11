Менез: «Я недостаточно работал, думал, что хватит таланта»

Бывший французский форвард «Ромы» и «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport признался, что в свое время недостаточно трудился.

Я мог бы сделать гораздо больше, но я не работал достаточно. Я думал, что таланта хватит.

Люди говорили, что на тренировках я был так же хорош, как и Кака, но во время игры я исчезал. Мне нужен был подходящий тренер, который поверил бы в меня. Так и произошло в ПСЖ с Карло Анчелотти.