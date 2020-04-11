ГлавнаяНовости

Скоулз о Фернандеше: «Он похож на Эрика Кантона или Тедди Шерингема»

сегодня, 10:03

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отметил успехи португальского полузащитника Бруну Фернандеша, который перешел на «Олд Траффорд» в январе из «Спортинга».

По мне, Фернандеш не выглядит центральным хавбеком — он явная «десятка». Команде не хватало такого мастерства в полузащите. Он может снабжать игроков передачами, может ударить сам и вообще выглядит лидером команды.

Он похож на Эрика Кантона или Тедди Шерингема. Он способен обыгрывать соперников. Он привносит в игру то, чего отчаянно не хватало на «Олд Траффорд». Кажется, он вдохновил всех.

Ранее Фернандеш рассказал, что не мог не воспользоваться возможностью играть за Манчестер Юнайтед.

Все новости
Элканн: «Все в Италии стали подражать „Ювентусу“»
Сегодня, 13:27 Комментарии1
Роналду поблагодарил всех за участие в челлендже
Сегодня, 13:08 ВидеоКомментарии2
Беннасер: «Я не могу дождаться, чтобы забить на „Сан-Сиро“»
Сегодня, 13:00 Комментарии3
Дзофф ответил, считает ли он Буффона своим наследником
Сегодня, 12:30 Комментарии7
Президент «Кальяри»: «Глобальный доход упадет из-за коронавируса»
Сегодня, 12:23 Комментарии2
Дзанетти рассказал о будущем Лаутаро в «Интере»
Сегодня, 12:07 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:22
копия.............Бруну и Эрика не различишь..
только в этом ракурсе))))))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил VAN ARM
сегодня в 10:21, ред.
ну вот на эрика не похож ни разу)))
копия.............Бруну и Эрика не различишь..
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:08
ну вот на эрика не похож ни разу)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:04
Игрок безусловно хороший, но сравнение не очень.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:04
Пока ещё рано сравнивать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100