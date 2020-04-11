Скоулз о Фернандеше: «Он похож на Эрика Кантона или Тедди Шерингема»

Легенда «Манчестер Юнайтед» отметил успехи португальского полузащитника , который перешел на «Олд Траффорд» в январе из «Спортинга».

По мне, Фернандеш не выглядит центральным хавбеком — он явная «десятка». Команде не хватало такого мастерства в полузащите. Он может снабжать игроков передачами, может ударить сам и вообще выглядит лидером команды.

Он похож на Эрика Кантона или Тедди Шерингема. Он способен обыгрывать соперников. Он привносит в игру то, чего отчаянно не хватало на «Олд Траффорд». Кажется, он вдохновил всех.