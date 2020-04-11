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Президент Футбольной ассоциации Габона посоветовал Обамеянгу сменить клуб

сегодня, 10:38

Пьер Ален Мунгуэнги, президент Футбольной ассоциации Габона, оценил перспективы нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга в английском клубе. 

Я не хочу сказать, что «Арсенал» не совсем амбициозен, но у «Арсенала» нет всех тех ресурсов, как у других некоторых клубов. 

Поэтому, если Пьер сможет заключить контракт с более амбициозным клубом, то он обязательно там сможет себя реализовать. Я считаю, что в индивидуальном плане он один из самых лучших игроков в мире. 

Ранее интерес к Обамеянгу проявляла «Барселона»

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Все комментарии
Не спартак
Не спартак
сегодня в 11:43
В Габоне знают куда идет мировой футбол.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:32
Мунгуэнга - большой человек однако..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:32
Сильный удар по самолюбию лондонского Арсенала и их фанатов.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:06
какой габонистый президент оказывается)))))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:47
Арсеналу похож на Милан,много ошибок сделали.
zsu_pgg34m_y
zsu_pgg34m_y ответил mutrzu9sfqu_
сегодня в 10:40
Сама разберется, что ему делать.
*Сам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:39
Очень качественный трансфер. Если состоится...
mutrzu9sfqu_
mutrzu9sfqu_
сегодня в 10:39
Сама разберется, что ему делать.
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