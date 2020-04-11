Президент Футбольной ассоциации Габона посоветовал Обамеянгу сменить клуб

Пьер Ален Мунгуэнги, президент Футбольной ассоциации Габона, оценил перспективы нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга в английском клубе.
Я не хочу сказать, что «Арсенал» не совсем амбициозен, но у «Арсенала» нет всех тех ресурсов, как у других некоторых клубов.
Поэтому, если Пьер сможет заключить контракт с более амбициозным клубом, то он обязательно там сможет себя реализовать. Я считаю, что в индивидуальном плане он один из самых лучших игроков в мире.
Ранее интерес к Обамеянгу проявляла «Барселона».