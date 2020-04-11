Кириллов: «Перенос Евро-2020 не скажется на качестве подготовки»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов считает, что перенос Евро-2020 на 2021 год не скажется на качестве подготовки к турниру.

Перенос турнира на следующий год не окажет какого-либо влияния на качество и эффективность подготовки к нему.

Что касается готовности города к финальному турниру чемпионата Европы по футболу, то все обязательства перед УЕФА были фактически доведены до завершающей стадии — мы обеспечили готовность городской инфраструктуры, приняли исчерпывающие меры по безопасности и антитеррористической защищенности, разработали необходимый комплект распорядительной документации и предусмотрели полную операционную готовность. Все эти меры носят не сиюминутный характер и будут в полном объеме применимы в 2021 году.