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Кириллов: «Перенос Евро-2020 не скажется на качестве подготовки»

сегодня, 14:08

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов считает, что перенос Евро-2020 на 2021 год не скажется на качестве подготовки к турниру.

Перенос турнира на следующий год не окажет какого-либо влияния на качество и эффективность подготовки к нему.

Что касается готовности города к финальному турниру чемпионата Европы по футболу, то все обязательства перед УЕФА были фактически доведены до завершающей стадии — мы обеспечили готовность городской инфраструктуры, приняли исчерпывающие меры по безопасности и антитеррористической защищенности, разработали необходимый комплект распорядительной документации и предусмотрели полную операционную готовность. Все эти меры носят не сиюминутный характер и будут в полном объеме применимы в 2021 году.

Работа по актуализации комплексного плана подготовки к Евро-2020 в части уточнения сроков и перечня мероприятий будет инициирована по факту поступления со стороны УЕФА и правительства России официальных решений и распоряжений, регламентирующих порядок проведения турнира в 2021 году.

Ранее стало известно, что РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять Евро-2020.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:01
Для Кириллова это даже наруку, повод ещё раз подоить бюджет.
AgentART
AgentART ответил nikoladolgov
сегодня в 15:27
Главное до Чемпионата бакланов разогнать !
Главное, туда свиней не пустить.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:37
А почему должен сказаться.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:17
Главное до Чемпионата бакланов разогнать !
beefs
beefs
сегодня в 14:11
а почему должен сказаться
Lazurny
Lazurny
сегодня в 14:11
Еще как скажется, всему свое время.
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