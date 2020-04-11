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Ригони: «Полностью согласен с решением сократить зарплаты»

сегодня, 14:02

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о сокращении зарплат

Нужно иметь в виду, что есть люди, которые не зарабатывают столько, сколько футболисты, но которым точно так же нужно платить за жилье, содержать семью, вести свои ежедневные расходы, оставшись на время без работы. Лично я вижу в этом сокращении акт солидарности по отношению ко всем, кто попал в непростую ситуацию и для кого важно сохранить ежемесячный заработок. Так что я полностью согласен с решением клуба.

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Footbolista
Footbolista ответил particular
сегодня в 15:50
Увидел солидарную связь с простыми людьми, а не только понимание позиции клуба... Нормуль парень...
Нормуль парень с нормуль зряплатой)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Бубнин
сегодня в 15:29
Ребята спортсмены молодцы заслужили! А те, кто без работы остался сами виноваты, надо было идти в бизнес!
Или ты шутишь , или не представляешь что будет если вся медицина и все образование уйдет в бизнес.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил scarp
сегодня в 15:26
Надо футблеров переводить на сделку, или на сдельно-премиальную. Конечный продукт, вырабатываемый футболистами, есть футбольный матч. Этот продукт потребляется конечным покупателем(зрителем) на стадионе или по телевизору/интернету. Есть продукт(матч) - есть зарплата, нет продукта - нет за что платить. При перевыполнении плана, т.е. если победили, выписывать премию. Распределение зарплаты внутри бригады(футбольной команды) по КТУ. Вот! )))
а покрывает ли стоимость этого "продукта" затраты на его изготовление?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:26
Ребята спортсмены молодцы заслужили! А те, кто без работы остался сами виноваты, надо было идти в бизнес!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:25
Неточность в его словах одна, но существенная. В РПЛ и в Зените в частности футболисты не ЗАРАБАТЫВАЮТ, а получают. Заработок - это разница между доходами и расходами работодателя ( с поправкой на накладные расходы). . Если исходить из этой банальной истины , то по итогам сезона все футболисты Зенита, да и не только в РПЛ, должны выплачивать приличную сумму работодатели, либо перейти на самоокупаемость, т.е. на зарплату в пределах 50 тыс руб в месяц. А иначе это насилие над логикой и экономикой.
scarp
scarp
сегодня в 15:21
Надо футблеров переводить на сделку, или на сдельно-премиальную.
Конечный продукт, вырабатываемый футболистами, есть футбольный матч. Этот продукт потребляется конечным покупателем(зрителем) на стадионе или по телевизору/интернету.
Есть продукт(матч) - есть зарплата, нет продукта - нет за что платить. При перевыполнении плана, т.е. если победили, выписывать премию. Распределение зарплаты внутри бригады(футбольной команды) по КТУ.

Вот! )))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:27
играть начнут всё восстановится частично...
jilbar
jilbar ответил КЭТиК
сегодня в 14:21
Только премиальные Зениту будут увеличены...
А ты шо, бухгалтером в Зените работаешь?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:20
Ну в случае с сокращением зарплаты в Зените...ситуация вообще самая ясная и справедливая....
Минус - во время простоя......плюс - во время возобновления...
Все при своих....
Лиговский
Лиговский
сегодня в 14:19
Итак на птичьих правах.
particular
particular
сегодня в 14:19
Увидел солидарную связь с простыми людьми, а не только понимание позиции клуба... Нормуль парень...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:14
Ахаха...он согласен Конечно когда уже пообещали потом возместить потери в виде премиальных.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:04
Только премиальные Зениту будут увеличены...
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