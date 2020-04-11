Ригони: «Полностью согласен с решением сократить зарплаты»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о сокращении зарплат.
Нужно иметь в виду, что есть люди, которые не зарабатывают столько, сколько футболисты, но которым точно так же нужно платить за жилье, содержать семью, вести свои ежедневные расходы, оставшись на время без работы. Лично я вижу в этом сокращении акт солидарности по отношению ко всем, кто попал в непростую ситуацию и для кого важно сохранить ежемесячный заработок. Так что я полностью согласен с решением клуба.
Конечный продукт, вырабатываемый футболистами, есть футбольный матч. Этот продукт потребляется конечным покупателем(зрителем) на стадионе или по телевизору/интернету.
Есть продукт(матч) - есть зарплата, нет продукта - нет за что платить. При перевыполнении плана, т.е. если победили, выписывать премию. Распределение зарплаты внутри бригады(футбольной команды) по КТУ.
Вот! )))
Конечный продукт, вырабатываемый футболистами, есть футбольный матч. Этот продукт потребляется конечным покупателем(зрителем) на стадионе или по телевизору/интернету.
Есть продукт(матч) - есть зарплата, нет продукта - нет за что платить. При перевыполнении плана, т.е. если победили, выписывать премию. Распределение зарплаты внутри бригады(футбольной команды) по КТУ.
Вот! )))