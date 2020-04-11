Ригони: «Полностью согласен с решением сократить зарплаты»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о сокращении зарплат.

Нужно иметь в виду, что есть люди, которые не зарабатывают столько, сколько футболисты, но которым точно так же нужно платить за жилье, содержать семью, вести свои ежедневные расходы, оставшись на время без работы. Лично я вижу в этом сокращении акт солидарности по отношению ко всем, кто попал в непростую ситуацию и для кого важно сохранить ежемесячный заработок. Так что я полностью согласен с решением клуба.