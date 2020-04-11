Игонин — о сокращении зарплат: «Нужно искать здравый смысл»

Бывший капитан «Зенита» прокомментировал сокращение зарплат футболистов в российском футболе.

Я всегда на стороне здравого смысла: одним нельзя урезать зарплаты в одностороннем порядке, другим понимать, что все чаще и чаще встает вопрос о самом существовании клуба. Но тут налицо конфликт интересов: руководители должны думать о большем, а подавляющее большинство футболистов живет сегодняшним днем и не думают о том, как финансируется клуб и что будет с ним завтра. Я прекрасно понимаю, что никто не хочет добровольно урезать зарплаты, однако надо уметь искать компромисс.

Еще один момент: к финансовой футбольной элите в России можно отнести человек пятьдесят. А где остальные три тысячи футболистов? Во второй лиге, например, есть зарплаты и в 40 тысяч рублей. Куда им-то урезать жалование? Словом, повторюсь, в каждой ситуации необходимо искать здравый смысл.