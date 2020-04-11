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Игонин — о сокращении зарплат: «Нужно искать здравый смысл»

сегодня, 13:56

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал сокращение зарплат футболистов в российском футболе. 

Я всегда на стороне здравого смысла: одним нельзя урезать зарплаты в одностороннем порядке, другим понимать, что все чаще и чаще встает вопрос о самом существовании клуба. Но тут налицо конфликт интересов: руководители должны думать о большем, а подавляющее большинство футболистов живет сегодняшним днем и не думают о том, как финансируется клуб и что будет с ним завтра. Я прекрасно понимаю, что никто не хочет добровольно урезать зарплаты, однако надо уметь искать компромисс.

Еще один момент: к финансовой футбольной элите в России можно отнести человек пятьдесят. А где остальные три тысячи футболистов? Во второй лиге, например, есть зарплаты и в 40 тысяч рублей. Куда им-то урезать жалование? Словом, повторюсь, в каждой ситуации необходимо искать здравый смысл.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил Climent
сегодня в 16:48
Даже 40 тысяч для некоторых регионов очень высокая зарплата.
практически во всех))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:47
а ты то от куда знаешь))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:14
У одних 40 тысяч рублей а у некоторых 40 млн.
Karabal
Karabal
сегодня в 15:35
У получающего три миллиона, сто тысяч ничего не решают.
112910415
112910415
сегодня в 15:33
здравый смысл нужен всегда и везде, только опознать его сложно
shur
shur
сегодня в 14:26
...зарабатывай как Златан!!!
Climent
Climent
сегодня в 14:25
Даже 40 тысяч для некоторых регионов очень высокая зарплата.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:06
В принципе все верно сказал, не все потянут сокращение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:58
Трудно сейчас всем...
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