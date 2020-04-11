Льоренте выставил футболку, в которой забил 2 гола «Ливерпулю», на аукцион

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сегодня, 16:47

Полузащитник мадридского «Атлетико» выставил на аукцион свою футболку, в которой он сыграл против «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (3:2).

Испанский хавбек сделал дубль в этой игре, который помог «матрасникам» одержать победу по сумме двух матчей и пройти дальше, выбив из турнира действующего обладателя кубка. Все вырученные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Ранее появилась новость о том, что футболистка «Бетиса» стала врачем скорой помощи на время эпидемии.