Рэмзи: «Постоянно совершаю набеги на печеньки»

Полузащитник «Ювентуса» рассказал о том, чем он занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Я занимаюсь по программам, которые мне прислал клуб, чтобы поддерживать форму. Но это не то же самое, что ежедневные тренировки, потому что вы не сталкиваетесь с проблемами и лишним весом.

Это непросто, потому что моя жена любит готовить, а я люблю покушать. Я довольно строг в этом плане, но сейчас сложно себя контролировать.

Для детей мы храним печенье. Когда я иду сделать себе чашку чая, то постоянно совершаю набеги на печеньки.