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Рэмзи: «Постоянно совершаю набеги на печеньки»

сегодня, 12:18

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи рассказал о том, чем он занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. 

Я занимаюсь по программам, которые мне прислал клуб, чтобы поддерживать форму. Но это не то же самое, что ежедневные тренировки, потому что вы не сталкиваетесь с проблемами и лишним весом. 

Это непросто, потому что моя жена любит готовить, а я люблю покушать. Я довольно строг в этом плане, но сейчас сложно себя контролировать. 

Для детей мы храним печенье. Когда я иду сделать себе чашку чая, то постоянно совершаю набеги на печеньки.

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Все комментарии
stlouis
stlouis
сегодня в 13:10
признавайтесь, кто прочитал как "набеги на печенегов"
Boxert
Boxert
сегодня в 13:00
А в тарасовке совершают набеги на сало, когда идут пить самогон.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:56
Хорошо, что хоть не на печенегов...)) Если вы поняли о чём я..)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:38
Аккуратней с печеньками!
VIPded
VIPded
сегодня в 12:24
Честный...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:19
молодец ))так держать))
s_f5t75vzk6t
s_f5t75vzk6t
сегодня в 12:19
Тренировки нельзя оставлять.
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