БАТЭ разгромил «Минск»

Символическая сборная «Спартака» всех времён Вспоминаем и обсуждаем Легенд «Спартака» на «Соккер.ру»!

Месси не уйдет из «Барселоны». Хотя стоило бы «Соккер.ру» предлагает не приписывать Лионелю то, чего у него нет.

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Рейтинг! 10 сильнейших правых вингеров в мире «Соккер.ру» приступает к определению сильнейших атакующих футболистов планеты.