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БАТЭ разгромил «Минск»

сегодня, 17:13
МинскЛоготип футбольный клуб Минск0 : 3Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭМатч завершен

БАТЭ обыграл «Минск» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси.

БАТЭ (6) занимает 5-е место, «Минск» (6) расположился на 9-й строчке.

Минск, стадион Искусственное поле ФК Минск

«Минск» — БАТЭ 0:3 (0:2)
Голы: Драгун 26, Сарока 34, Нехайчик 62

«Минск»: Леонов, Сазончик , Чаговец, Залесский, Яроцкий (Гурбан 79), Насибулин, Зинович, Остроух (Прищепа 60), Хващинский, Ролович (Грибовский 46), Шрамченко
Главный тренер: Разин Андрей.

БАТЭ: Щербицкий, Филипович (Бессмертный 46), Волков (Копитович 46), Филипенко, Настич, Бага, Яблонский, Драгун (Березкин 83), Стасевич, Сарока, Нехайчик
Главный тренер: Альшевский Кирилл.

Предупреждения: Зинович 68

Напомним, что недавно БАТЭ проиграл «Славии» в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси.

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Все комментарии
Comdiv
Comdiv
сегодня в 18:05
БАТЭ с победой!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 17:43
С победой
VIPded
VIPded
сегодня в 17:39
Дорвался кто-то до конторских линий...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:36
Прорвало
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 17:35
Ожидаемый результат.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 17:23
С победой БАТЭ!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:23
Хоть один результат без неожиданностей.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:22
Мастер класс от Бате, закрыли рот своим критикам.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 17:22
БАТЭ с победой!
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 17:14
Наконец-то БАТЭ выиграл.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:14
разыгрался БАТЭ сегодня
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