БАТЭ разгромил «Минск»

БАТЭ обыграл «Минск» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси.
БАТЭ (6) занимает 5-е место, «Минск» (6) расположился на 9-й строчке.
Минск, стадион Искусственное поле ФК Минск
«Минск» — БАТЭ 0:3 (0:2)
Голы: Драгун 26, Сарока 34, Нехайчик 62
«Минск»: Леонов, Сазончик , Чаговец, Залесский, Яроцкий (Гурбан 79), Насибулин, Зинович, Остроух (Прищепа 60), Хващинский, Ролович (Грибовский 46), Шрамченко
Главный тренер: Разин Андрей.
БАТЭ: Щербицкий, Филипович (Бессмертный 46), Волков (Копитович 46), Филипенко, Настич, Бага, Яблонский, Драгун (Березкин 83), Стасевич, Сарока, Нехайчик
Главный тренер: Альшевский Кирилл.
Предупреждения: Зинович 68
Напомним, что недавно БАТЭ проиграл «Славии» в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси.