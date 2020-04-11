«Энергетик-БГУ» проиграл «Торпедо-БелАЗу» и потерял лидерство

«Энергетик-БГУ» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗу». «Энергетик-БГУ» (9 очков) располагается на втором месте, «Торпедо-БелАЗ» (9 баллов) вырывается в лидеры первенства.
Жодино, стадион Торпедо
«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ» 2:0 (0:0)
Голы: Хачатурян 55, Рамос да Пенья 66
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов, Афанасьев (Николаевич 64), Премудров, Хачатурян, Рамос да Пенья, Горбачик (Юсов 62), Антилевский (Велосо Сантос 79)
Главный тренер: Пунтус Юрий.
«Энергетик-БГУ»: Садовский, Шкурдюк, Сокол, Свирепа, Яшихбаев, Совпель (Умаров 59), Носко, Тве, Мавату, Юдчитс (Гирс 70), Атеменге (Бакич 46)
Главный тренер: Белявский Владимир.
Предупреждения: Совпель 11, Носко 17, Рамос да Пенья 45, Гирс 77, Бакич 85
Напомним, что в первом туре «Энергетик-БГУ» обыграл многократного чемпиона страны БАТЭ.