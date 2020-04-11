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«Энергетик-БГУ» проиграл «Торпедо-БелАЗу» и потерял лидерство

сегодня, 17:56
Торпедо-БелАЗЛоготип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)2 : 0Логотип футбольный клуб Энергетик-БГУ (Минск)Энергетик-БГУМатч завершен

«Энергетик-БГУ» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗу». «Энергетик-БГУ» (9 очков) располагается на втором месте, «Торпедо-БелАЗ» (9 баллов) вырывается в лидеры первенства.

Жодино, стадион Торпедо

«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ» 2:0 (0:0)
Голы: Хачатурян 55, Рамос да Пенья 66

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов, Афанасьев (Николаевич 64), Премудров, Хачатурян, Рамос да Пенья, Горбачик (Юсов 62), Антилевский (Велосо Сантос 79)
Главный тренер: Пунтус Юрий.

«Энергетик-БГУ»: Садовский, Шкурдюк, Сокол, Свирепа, Яшихбаев, Совпель (Умаров 59), Носко, Тве, Мавату, Юдчитс (Гирс 70), Атеменге (Бакич 46)
Главный тренер: Белявский Владимир.

Предупреждения: Совпель 11, Носко 17, Рамос да Пенья 45, Гирс 77, Бакич 85

Напомним, что в первом туре «Энергетик-БГУ» обыграл многократного чемпиона страны БАТЭ.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 18:48
Торпедо с победой!
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 18:33
ставка пролеткела!не могли кто то кому то забить!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:04
Постепенно всё становится на свои места.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:59
непечатные слова,как говорится
drug01
drug01
сегодня в 17:57
не все потеряно
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