«Городея» одолела минское «Динамо»

«Городея» во встрече 4-го тура чемпионата Беларуси с минимальным преимуществом обыграла минское «Динамо». «Городея» (6 очков) поднимается на восьмое место в турнирной таблице, «Динамо» (3 балла) — четырнадцатое.
Городея — Динамо 1:0 (1:0)
Голы: Архипов 14 (пенальти)
«Городея»: Довгялло, Позняк, Павлючек, Шестиловский, Йоксимович, Сазанович (Байдук 66), Сайчич, Яскович, Сорокин (Игнатенко 84), Усенья, Архипов (Шибун 90+5)
Главный тренер: Радушко Олег.
«Динамо»: Плотников, Сухоцкий, Динга, Швецов, Риос, Павловски, Олехнович, Бручич (Горопевшек 56), Климович (Вергейчик 81), Бахарь (Шикавка 88), Данило
Главный тренер: Гуренко Сергей.
Предупреждения: Динга 13, Сайчич 23, Шестиловский 28, Риос 30, Данило 52, Данило 64, Павловски 90+7
Удаление: Данило 64
Ранее «Торпедо-БелАЗ» обыграл «Энергетик-БГУ» и стал лидером чемпионата.