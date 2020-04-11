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«Городея» одолела минское «Динамо»

сегодня, 20:05
ГородеяЛоготип футбольный клуб Городея1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоМатч завершен

«Городея» во встрече 4-го тура чемпионата Беларуси с минимальным преимуществом обыграла минское «Динамо». «Городея» (6 очков) поднимается на восьмое место в турнирной таблице, «Динамо» (3 балла) — четырнадцатое.

Городея — Динамо 1:0 (1:0)
Голы: Архипов 14 (пенальти)

«Городея»: Довгялло, Позняк, Павлючек, Шестиловский, Йоксимович, Сазанович (Байдук 66), Сайчич, Яскович, Сорокин (Игнатенко 84), Усенья, Архипов (Шибун 90+5)
Главный тренер: Радушко Олег.

«Динамо»: Плотников, Сухоцкий, Динга, Швецов, Риос, Павловски, Олехнович, Бручич (Горопевшек 56), Климович (Вергейчик 81), Бахарь (Шикавка 88), Данило
Главный тренер: Гуренко Сергей.

Предупреждения: Динга 13, Сайчич 23, Шестиловский 28, Риос 30, Данило 52, Данило 64, Павловски 90+7

Удаление: Данило 64

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:51, ред.
Нежданчик однако. Городея молодцы!
AgentART
AgentART
сегодня в 20:41
Городею с победой, минское Динамо с дальнейшей деградацией.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:30
Нихрена не могу угадать кто кого.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:14
Опять случилась сенсация.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:12
Городею с победой!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:11
лука растерзает динамо))))000
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:11
ЧБ непредсказуем. Результаты трудно предугадать.
beefs
beefs
сегодня в 20:05
вот так удивили
shlomo
shlomo
сегодня в 20:05
Предсказуемый результат...все по делу
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