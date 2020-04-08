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Брестское «Динамо» взяло верх над «Шахтером» в первой игре полуфинала Кубка

вчера, 21:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Брест)2 : 0Логотип футбольный клуб Шахтер (Солигорск)ШахтерМатч завершен

Брестское «Динамо» обыграло солигорский «Шахтер» в первой полуфинальной встрече Кубка Беларуси.

Брест, стадион ГОСК Брестский

«Динамо» — «Шахтер» 2:0 (2:0)
Голы: Нойок 6, Савицкий 13

«Динамо»: Игнатович, Хачериди, Витус, Кики, Милевский (Кривец 66), Гордейчук (Садовский 90), Нойок, Савицкий, Быков, Юзепчук, Лаптев (Печенин 76).

«Шахтер»: Чесновский, Политевич, Бурко, Матвейчик, Бегунов, Кендыш, Селява, Иванович (Шиндагоридзе 63), Подстрелов, Бодул (Диасамидзе 46), Лисакович (Лулаку 66).

Предупреждения: Лисакович 43, Нойок 70

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Все комментарии
Brugzash
Brugzash
сегодня в 00:25
Динамо сильнее!
Comdiv
Comdiv
вчера в 22:34
Динамо с победой!
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:41
С победой Брест!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:37
хотел финал с батэ но видать не судьба))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:36
Заслуженно вполне!!!
beefs
beefs
вчера в 21:35
шахтер слился?
drug01
drug01
вчера в 21:34
Очень хорошо!
Youngberg
Youngberg
вчера в 21:33, ред.
Брест с победой!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:33
Хорошо
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