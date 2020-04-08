Брестское «Динамо» взяло верх над «Шахтером» в первой игре полуфинала Кубка

Брестское «Динамо» обыграло солигорский «Шахтер» в первой полуфинальной встрече Кубка Беларуси.
Брест, стадион ГОСК Брестский
«Динамо» — «Шахтер» 2:0 (2:0)
Голы: Нойок 6, Савицкий 13
«Динамо»: Игнатович, Хачериди, Витус, Кики, Милевский (Кривец 66), Гордейчук (Садовский 90), Нойок, Савицкий, Быков, Юзепчук, Лаптев (Печенин 76).
«Шахтер»: Чесновский, Политевич, Бурко, Матвейчик, Бегунов, Кендыш, Селява, Иванович (Шиндагоридзе 63), Подстрелов, Бодул (Диасамидзе 46), Лисакович (Лулаку 66).
Предупреждения: Лисакович 43, Нойок 70
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