Чемпионат Туркменистана возобновится 19 апреля

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сегодня, 13:50

Пресс-служба Федерации футбола Туркменистана на своём сайте сообщила, что чемпионат страны, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля.

В этот день состоится один матч 4-го тура «Алтын-Асыр» — «Копетдаг». 20 апреля пройдкт ещё три встречи: «Небитчи» — «Энергетик», «Мерв» — «Ашхабад», «Ахал» — «Шагадам».

Чемпионат Туркменистана проходит в четыре круга с участием восьми клубов — «Алтын Асыр», «Ахал», «Шагадам», «Небитчи», «Ашхабад», «Энергетик», «Мерв», «Копетдаг». Первые два круга продлятся до 13 июня.

Также накануне стартовал чемпионат Тайваня, несмотря на всемирную пандемию.