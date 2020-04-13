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Чемпионат Туркменистана возобновится 19 апреля

сегодня, 13:50

Пресс-служба Федерации футбола Туркменистана на своём сайте сообщила, что чемпионат страны, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля.

В этот день состоится один матч 4-го тура «Алтын-Асыр» — «Копетдаг». 20 апреля пройдкт ещё три встречи: «Небитчи» — «Энергетик», «Мерв» — «Ашхабад», «Ахал» — «Шагадам».

Чемпионат Туркменистана проходит в четыре круга с участием восьми клубов — «Алтын Асыр», «Ахал», «Шагадам», «Небитчи», «Ашхабад», «Энергетик», «Мерв», «Копетдаг». Первые два круга продлятся до 13 июня.

Также накануне стартовал чемпионат Тайваня, несмотря на всемирную пандемию.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:17
Видимо там оптимисты собрались.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:55
Будем Туркмению смотреть....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:51
Смелые люди играют а Туркмении...
Erlov
Erlov
сегодня в 13:50
Это очень хорошее известие.
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