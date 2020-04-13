ГлавнаяНовости

Игроки «Арсенала» отказались идти на понижение зарплаты

сегодня, 08:50

По информации Mirror, игроки «Арсенала» отказались пойти на понижение зарплат.

Напомним, что большинство клубов АПЛ ввели антикризисные программы в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса. Игрокам, тренерам и персоналу сокращаются зарплаты. В свою очередь руководство «Арсенала» предложило игрокам отказаться от 7,5% до 12,5% зарплаты на год, если команда по итогам сезона не квалифицируется в Лигу Европы. В случае попадания в Лигу чемпионов игрокам возместили бы полные суммы потерь.

Игроки лондонского клуба ответили руководству отказом, мотивировав свое решение тем, что в случае непопадания в еврокубки они и так понесут большие финансовые потери из-за того, что их зарплата сильно зависит от бонусов.

Ранее стало известно, что «Арсенал» пожертвует 150 000 фунтов на борьбу с коронавирусом.

Все новости
Моуриньо поздравил Алли с днём рождения соблюдая правила дистанцирования
Сегодня, 09:20 ФотоКомментарии2
Сезон в АПЛ собираются завершить за 35 дней
Вчера, 23:03 Комментарии12
Алиев сдал отрицательный тест на коронавирус
Вчера, 22:55 Комментарии8
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за Кьезу
Вчера, 20:11 Комментарии3
Игроки «Арсенала» откажутся от понижения зарплаты
Вчера, 20:03 Комментарии9
ОфициальноСтартовал чемпионат Тайваня, несмотря на всемирную эпидемию
Вчера, 14:13 Комментарии33
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 09:28
Это зажравшиеся богатеи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:53
Кому охота терять денежку? Никому...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100