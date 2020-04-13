Игроки «Арсенала» отказались идти на понижение зарплаты

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сегодня, 08:50

По информации Mirror, игроки «Арсенала» отказались пойти на понижение зарплат.

Напомним, что большинство клубов АПЛ ввели антикризисные программы в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса. Игрокам, тренерам и персоналу сокращаются зарплаты. В свою очередь руководство «Арсенала» предложило игрокам отказаться от 7,5% до 12,5% зарплаты на год, если команда по итогам сезона не квалифицируется в Лигу Европы. В случае попадания в Лигу чемпионов игрокам возместили бы полные суммы потерь.

Игроки лондонского клуба ответили руководству отказом, мотивировав свое решение тем, что в случае непопадания в еврокубки они и так понесут большие финансовые потери из-за того, что их зарплата сильно зависит от бонусов.

Ранее стало известно, что «Арсенал» пожертвует 150 000 фунтов на борьбу с коронавирусом.