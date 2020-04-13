Ахмедов: «„Краснодар“ должен стать чемпионом ради Галицкого»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» , ранее выступавший за «Краснодар» и «Анжи», высоко отозвался о Сергее Галицком и Сулеймане Керимове.

Я сильно уважаю Галицкого, он очень простой человек. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер или хозяин футбольного клуба. При первой встрече Галицкий вообще ко мне на «вы» обращался! Такой статусный человек – и на вы… Было очень приятно.

Вообще думаю, что «Краснодар» ради Галицкого должен стать чемпионом, человек заслуживает этого.

Керимова можно сравнить с Галицким, но он не так любил футбол. Хотя для «Анжи» и для футболистов многое сделал. Никаких проблем и вопросов не было. Мы с ним редко виделись, но как-то Керимов пригласил к себе на ужин, успели пообщаться. Галицкий же практически каждый день с клубом, знает всех в академии. От футболистов до простых работников.