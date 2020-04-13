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Ахмедов: «„Краснодар“ должен стать чемпионом ради Галицкого»

сегодня, 16:40

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, ранее выступавший за «Краснодар» и «Анжи», высоко отозвался о Сергее Галицком и Сулеймане Керимове

Я сильно уважаю Галицкого, он очень простой человек. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер или хозяин футбольного клуба. При первой встрече Галицкий вообще ко мне на «вы» обращался! Такой статусный человек – и на вы… Было очень приятно.

Вообще думаю, что «Краснодар» ради Галицкого должен стать чемпионом, человек заслуживает этого.

Керимова можно сравнить с Галицким, но он не так любил футбол. Хотя для «Анжи» и для футболистов многое сделал. Никаких проблем и вопросов не было. Мы с ним редко виделись, но как-то Керимов пригласил к себе на ужин, успели пообщаться. Галицкий же практически каждый день с клубом, знает всех в академии. От футболистов до простых работников.

Недавно Ахмедов признался, что скучает по России и может вернуть в РПЛ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:20
не в этом веке))) жутко нестабилен
Lazurny
Lazurny
сегодня в 17:15
Базелю сначала не нужно проигрывать с крупным счетом.
drug01
drug01
сегодня в 17:10
Если только купить.....но он на это никогда не согласится!!!!!
Karabal
Karabal
сегодня в 17:09
В Москве решают кому быть чемпионом.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:08
Когда-нибудь станут чемпионами, но не сейчас
Comdiv
Comdiv
сегодня в 17:04
На Анжи было потрачено ужасно много денег абсолютно бестолково, деньги то не свои, наворованные, не жалко.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:00
Трудно это будет сделать!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:57
Но увы чемпионом "Краснодар" будет не скоро.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:53
Ради Гали...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:48
Насчёт Кримова позабавило. Как можно сравнивать Галицкого, который живёт футболом, с Керимовым для которого Анжи было просто развлечение?
Керимов тратил большие бабки на звёзд и подарки им, а где стадион, база, академия? Этого ничего не было у Анжи. Игрушка на время.
Я думаю, такое сравнение оскорбление для Галицкого.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:41
Он должен стать чемпионом ради своих болельщиков
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