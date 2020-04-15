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Мостовой: «Введение пропусков в Москве? Стало только хуже»

сегодня, 17:52

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о решении ввести пропуска в Москве для передвижения по городу в период пандемии коронавируса.

Массовая проверка людей в метро? Люди оформили пропуска, на работу всем надо ехать. Но всё равно всех проверяют. Получается, стало только хуже. Нужен какой-то другой вариант. Возможно, устраивать выборочные проверки. Если бы у человека не было пропуска, он бы в метро не спустился. А создавая скопление людей, мы провоцируем рассадник инфекции.

Я себе оформил пропуск до конца месяца по работе для машины. Но пока ей не пользовался, поэтому ещё не проверяли. По своей работе я контактирую максимум с двумя людьми и не подвергаю никого опасности.

Ранее Мостовой высказался о решении президента страны Владимира Путина на три месяца поднять зарплаты медицинским работникам. 

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
сегодня в 18:02, ред.
Вообще нужно комендантский час в Москве ввести, чтобы зараза по стране не расходилась.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 18:00
Коррупцию как-то нужно поддерживать на должном уровне в такое-то время.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:59
хорошего мало. но это попытка хоть что то сделать)) ни кто не знает что делать -это факт
beefs
beefs
сегодня в 17:53
хуже тем кто дома не сидит
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