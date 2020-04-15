Дзюба: «На Евро-2016 у наших игроков собственное „я“ превосходило „мы“»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба порассуждал о причинах неудовлетворительной игры сборной России на Евро-2016.
После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место.
Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется.
А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть. У них собственное «я» превосходило «мы».
Ранее «Соккер.ру» посвятил статью неоднозначности фигуры Артема Дзюбы.
При всём уважении к футболистам, возраст не отменишь...
При всём уважении к футболистам, возраст не отменишь...
Сегодня 17:40
не заметно такого было.
Особенно, когда футбол не смотришь и в нем не разбираешься.
Сегодня 17:40
не заметно такого было.
Особенно, когда футбол не смотришь и в нем не разбираешься.
____________________________________
Интересно, а Дзюба себя отнёс к этой группе?
Или он в одиночку тянул сборную на Евро?)
____________________________________
Интересно, а Дзюба себя отнёс к этой группе?
Или он в одиночку тянул сборную на Евро?)