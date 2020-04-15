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Дзюба: «На Евро-2016 у наших игроков собственное „я“ превосходило „мы“»

сегодня, 17:40

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба порассуждал о причинах неудовлетворительной игры сборной России на Евро-2016.

После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место.

Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется.

А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть. У них собственное «я» превосходило «мы».

Ранее «Соккер.ру» посвятил статью неоднозначности фигуры Артема Дзюбы

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Все комментарии
Izmar
Izmar ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:03
А Слуцкий разве тренер?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:01
Слуцкому нужно было состав омолаживать, а не старых вешалок со всей лиги собирать.
При всём уважении к футболистам, возраст не отменишь...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:01
частичка разума есть в его словах)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:00
Интересно , он сам "догадался" или ЛВС с ним лично поделился выводами???
Comdiv
Comdiv
сегодня в 17:50
Youngberg
Сегодня 17:40
не заметно такого было.

Особенно, когда футбол не смотришь и в нем не разбираешься.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:50
Ну и высказал бы Дзюба свои претензии в лицо тем кто не дорабатывал на поле. Зачем спустя столько лет кидать кaкaхи вслед своим товарищам?
makkie
makkie
сегодня в 17:45
На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть. У них собственное «я» превосходило «мы».
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Интересно, а Дзюба себя отнёс к этой группе?
Или он в одиночку тянул сборную на Евро?)
Q-J-G
Q-J-G ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 17:44
Дзюба умного ничего не скажет
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:42
У Дзюбы все сидоры, а он Дартаньян
beefs
beefs
сегодня в 17:41
не удачный турнир для наших
drug01
drug01
сегодня в 17:40
Верно говорит он
Youngberg
Youngberg
сегодня в 17:40
не заметно такого было
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