Иванов: «Судя по статистике заболевших в Чечне — Кадыров делает правильно»

Полузащитник грозненского «Ахмата» порассуждал о мерах, которые правительство Чеченской Республики предпринимает в связи с угрозой распространения коронавируса.

Многие думали, что Китай далеко, и вирус их не коснется. Посмотрите на ту же Италию или США . Они говорили, что у них всё под контролем, и что в итоге вышло? Один человек прилетел, заразил пятерых, а дальше пошло по цепочке. Это не только наш менталитет, а вообще всего мира.

Кадыров предложил отправлять нарушителей карантина на полевые работы? Если поле находится далеко, и человек ни с кем не контактирует, то можно и отправить, хаха. Если серьёзно, Рамзан Ахматович так говорит, потому что очень переживает за свой народ. Он один из первых ввёл запрет на посещение массовых мероприятий. И как показывает статистика заболевших в регионе — он всё делает правильно/