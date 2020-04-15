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Иванов: «Судя по статистике заболевших в Чечне — Кадыров делает правильно»

сегодня, 18:41

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов порассуждал о мерах, которые правительство Чеченской Республики предпринимает в связи с угрозой распространения коронавируса.

Многие думали, что Китай далеко, и вирус их не коснется. Посмотрите на ту же Италию или США. Они говорили, что у них всё под контролем, и что в итоге вышло? Один человек прилетел, заразил пятерых, а дальше пошло по цепочке. Это не только наш менталитет, а вообще всего мира.

Кадыров предложил отправлять нарушителей карантина на полевые работы? Если поле находится далеко, и человек ни с кем не контактирует, то можно и отправить, хаха. Если серьёзно, Рамзан Ахматович так говорит, потому что очень переживает за свой народ. Он один из первых ввёл запрет на посещение массовых мероприятий. И как показывает статистика заболевших в регионе — он всё делает правильно/

Ранее Иванов заявил, что итоги нынешнего сезона нужно аннулировать.

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beefs
beefs
сегодня в 19:37
Кадыров знает как воспитывать
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:18
Грамотный
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:13
))) сказал бы что не так пас бы баранов в далёком ауле))))
zsb1961
zsb1961
сегодня в 19:05
Тут ещё зависит от плотности населения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 19:03
Замечал: в високосный год почти всегда бывает какая-нить фигня, когда больше, когда меньше. В этом году она суровая...
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:54, ред.
Високосный год каждый четвертый...но не всегда такая опа...видимо это нам расплата за теплую зиму...
AgentART
AgentART
сегодня в 18:54
Иванов тоже любит лизнуть.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:47
Попробовал бы покритиковать, сам бы в поле отправился.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:41
Что он мог ещё сказать)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:41
Со временем всё наладится. Просто високосный год...
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