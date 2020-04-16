Юрист: «Будет немало проблем с банкротством клубов России»

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что пандемия коронавируса может привести к банкротству многих клубов в России. Ранее с первенства ФНЛ уже снялись «Луч» и «Армавир».

Немало проблем будет и с банкротством клубов. В России уже объявили о прекращении существования «Луч» и «Армавир». Думаю, эта тенденция только продолжится. Волна захлестнет всю страну. Многие решат, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Другие попытаются растянуть свою кончину, но тоже закроются через несколько месяцев.