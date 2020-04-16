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Юрист: «Будет немало проблем с банкротством клубов России»

сегодня, 19:29

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что пандемия коронавируса может привести к банкротству многих клубов в России. Ранее с первенства ФНЛ уже снялись «Луч» и «Армавир».

Немало проблем будет и с банкротством клубов. В России уже объявили о прекращении существования «Луч» и «Армавир». Думаю, эта тенденция только продолжится. Волна захлестнет всю страну. Многие решат, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Другие попытаются растянуть свою кончину, но тоже закроются через несколько месяцев.

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13ROS13
13ROS13
сегодня в 20:05
Спартак не разорится, Фердун с Тель-Авивом уже договорился.
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 19:50
Вспомнился фильм "Горец" и знаменитая фраза: В живых останется только один!
И эмблема Зенита на этом фоне)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:40
Выживут реально сильнейшие клубы. Со зрителем, традициями, устоями.
Однодневок не жалко...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:38
и это касается не только клубов но и всей страны!
drug01
drug01
сегодня в 19:30
останутся самые сильные
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:30
Главное дожить до этого
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:30
Трудные времена, многие разорятся...
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