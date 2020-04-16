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Евсеев: «Хороших футбольных интервью мало, тренерам есть о чём рассказать»

сегодня, 18:12

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем инстаграме сообщил, что ему не хватает общения с журналистами на темы, касающиеся футбола.

Во время карантина несколько раз давал интервью. Да и не только я, другие тренеры и игроки сейчас общаются с прессой гораздо чаще, чем в обычное время. Люди скучают без футбола, и надо использовать любую возможность поговорить о нём. Говорил со своими знакомыми об этом, и все мы считаем, что хороших футбольных интервью мало. Как и статей. Хочется, чтобы их было больше. Интересно говорить о тактике, о статистике, об игровых ситуациях. А не о бытовых или житейских вопросах. Отвечаешь, конечно. Но всё равно ждёшь, что тебя будут спрашивать о другом, о футбольном. Постоянно ждёшь конкретных футбольных вопросов.

Мы ведь всё равно в одной лодке — журналисты и тренеры, игроки. Нам есть о чём рассказать. Спрашивайте, мы открыты для общения.

Также недавно Евсеев рассказал, что не все легионеры клуба покинули страну. 

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:52
говори, Вадик
только не про любимого политика, если можно
Comdiv
Comdiv
сегодня в 18:57
Евсеев больше Путина слушает и доверяет ему.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:12
Особенно интересно кто кому взятку давал.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 18:12
есть и хорошие и немало
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