Евсеев: «Хороших футбольных интервью мало, тренерам есть о чём рассказать»

Главный тренер «Уфы» в своем инстаграме сообщил, что ему не хватает общения с журналистами на темы, касающиеся футбола.

Во время карантина несколько раз давал интервью. Да и не только я, другие тренеры и игроки сейчас общаются с прессой гораздо чаще, чем в обычное время. Люди скучают без футбола, и надо использовать любую возможность поговорить о нём. Говорил со своими знакомыми об этом, и все мы считаем, что хороших футбольных интервью мало. Как и статей. Хочется, чтобы их было больше. Интересно говорить о тактике, о статистике, об игровых ситуациях. А не о бытовых или житейских вопросах. Отвечаешь, конечно. Но всё равно ждёшь, что тебя будут спрашивать о другом, о футбольном. Постоянно ждёшь конкретных футбольных вопросов.

Мы ведь всё равно в одной лодке — журналисты и тренеры, игроки. Нам есть о чём рассказать. Спрашивайте, мы открыты для общения.