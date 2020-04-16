Евсеев: «Хороших футбольных интервью мало, тренерам есть о чём рассказать»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем инстаграме сообщил, что ему не хватает общения с журналистами на темы, касающиеся футбола.
Во время карантина несколько раз давал интервью. Да и не только я, другие тренеры и игроки сейчас общаются с прессой гораздо чаще, чем в обычное время. Люди скучают без футбола, и надо использовать любую возможность поговорить о нём. Говорил со своими знакомыми об этом, и все мы считаем, что хороших футбольных интервью мало. Как и статей. Хочется, чтобы их было больше. Интересно говорить о тактике, о статистике, об игровых ситуациях. А не о бытовых или житейских вопросах. Отвечаешь, конечно. Но всё равно ждёшь, что тебя будут спрашивать о другом, о футбольном. Постоянно ждёшь конкретных футбольных вопросов.
Мы ведь всё равно в одной лодке — журналисты и тренеры, игроки. Нам есть о чём рассказать. Спрашивайте, мы открыты для общения.
Также недавно Евсеев рассказал, что не все легионеры клуба покинули страну.
только не про любимого политика, если можно
только не про любимого политика, если можно