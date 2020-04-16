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Панченко: «На карантине могу себе позволить лишь сходить в магазин»

сегодня, 18:17

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал, что соблюдает карантин и выходит на улицу только, чтобы сходить в магазин.

Я соблюдаю все меры самоизоляции. Максимум, что я могу себе позволить, — сходить в продуктовый магазин. Слава богу, у меня семья большая — нужны продукты.

Сейчас и с доставкой очень все напряжно, поэтому только продуктовый магазин, а так постоянно дома с семьей. Я в Подмосковье живу. Свежий воздух есть. Все прекрасно. Больше времени провожу с детьми, с супругой.

Также недавно Кирилл заявил, что пауза в РПЛ не на руку «Динамо».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:27
Не запланированный отпуск.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 19:01
За бухлом наверняка.
Lewa2708
Lewa2708 ответ spartach091 (раскрыть)
сегодня в 18:36
А в самой Москве разве не карантин?
spartach091
spartach091
сегодня в 18:27
Автор, о каком карантине вы пишете??
drug01
drug01
сегодня в 18:19
Условия у всех важны для нашего здоровья.....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:19
и это уже не плохо)) многие и этого лишены
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 18:17
отлично. если хоть это возможно)
shlomo
shlomo
сегодня в 18:17
Пол страны в таких условиях
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