Панченко: «На карантине могу себе позволить лишь сходить в магазин»

Нападающий «Динамо» рассказал, что соблюдает карантин и выходит на улицу только, чтобы сходить в магазин.

Я соблюдаю все меры самоизоляции. Максимум, что я могу себе позволить, — сходить в продуктовый магазин. Слава богу, у меня семья большая — нужны продукты.

Сейчас и с доставкой очень все напряжно, поэтому только продуктовый магазин, а так постоянно дома с семьей. Я в Подмосковье живу. Свежий воздух есть. Все прекрасно. Больше времени провожу с детьми, с супругой.