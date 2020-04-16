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Игонин: «Меня бы устроило, если чемпионат закончили бы прямо сейчас»

16 апреля 2020, 17:37

Бывший капитан «Зенита», а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин поделился мнением о том, стоит ли продолжать сезон Российской Премьер-Лиги на фоне пандемии коронавируса.

Меня бы устроило, если чемпионат закончили бы прямо сейчас. Может, не стоит мучить футболистов и тренеров, начать потом новый чемпионат, без ошибок и спешки. Вопрос – кто из клубов выживет, надо же смотреть не только на первые пять команд чемпионата. Надо думать о том, какого качества футбол мы увидим, если чемпионат возобновится. Ждали чемпионат Европы, а получим РПЛ без зрителей, возможно, без каких-то клубов и футболистов, которые тренировались у себя на балконе.

Также недавно Игонин прокомментировал сокращение зарплат футболистов.

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Все комментарии
Nekit92
Nekit92
18 апреля в 21:10
    Nekit92
    Nekit92 ответ cska vperiod (раскрыть)
    18 апреля в 21:09
    Кони мечтают не доигрывать, и обнулить результаты. А то можно и без еврокубков остаться))
    Nekit92
    Nekit92 ответ oFANATo (раскрыть)
    18 апреля в 21:02
    Это вы задумываетесь об обнулении, это в ваших интересах. А почему в наших интересах не должно быть, чтоб закончить и признать нас чемпионами? Аа? Двойные стандарты получаются!
    вкликолепный умолкни уже надоел...
    Lazurny
    Lazurny
    17 апреля в 02:06
    Как стал депутатом, так поехало.
    STVA 1
    STVA 1 ответ oFANATo (раскрыть)
    17 апреля в 01:57
    Поглядим
    Prichal
    Prichal
    17 апреля в 00:51
    Хорошо, что таких немного, в основном кобылы.
    Sergus
    Sergus
    17 апреля в 00:46
    Только коням не выгодно доигрывать, боятся без еврокубков остаться.
    oFANATo
    oFANATo ответ STVA 1 (раскрыть)
    17 апреля в 00:30, ред.
    Обнуление не подразумевает отдать чемпионство объявленное в кабинетах.
    112910415
    112910415
    16 апреля в 20:16
    не надо спешить с таким решением
    shlomo
    shlomo
    16 апреля в 19:03
    Кровь из носа нужно доиграть.....что за непонятные высказывания
    cska vperiod
    cska vperiod
    16 апреля в 18:24
    Бомжи мечтают об этом.
    mihaluch
    mihaluch
    16 апреля в 18:24
    Есть решение вопроса и оно лежит на поверхности.
    zsb1961
    zsb1961
    16 апреля в 18:20
    Бред сивой кобылы!
    STVA 1
    STVA 1 ответ oFANATo (раскрыть)
    16 апреля в 18:14
    Если обнуление , то одно , а если тупо отдать первое место и закончить , то это другое!
    Великолепный
    Великолепный
    16 апреля в 18:10, ред.
    Здравомыслящие слова Игонина. Может, не стоит мучить футболистов и тренеров, начать потом новый чемпионат, без ошибок и спешки.
    Да и футбол без зрителей это не футбол.
    Comdiv
    Comdiv
    16 апреля в 17:57
    Очень глупое мнение, как стал депутатом думать перестал.
    oFANATo
    oFANATo ответ STVA 1 (раскрыть)
    16 апреля в 17:57
    Многие уже задумываются о том что бы закончить сейчас и обнулении.
    VAN ARM
    VAN ARM
    16 апреля в 17:47
    слова функционера !! даже если так решение должно быть от клубов и единогласно
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 апреля в 17:47
    Нескромно !!!
    STVA 1
    STVA 1
    16 апреля в 17:43
    Если заканчивать сейчас , то надо обнулять!Хочет ли он этого!
    beefs
    beefs
    16 апреля в 17:39
    есть разумное зерно
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