Зотов: «Нужно охватить как можно больше ветеранов футбола и помочь им»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов ( ОПСФ ) Александр Зотов рассказал, как функционирует программа помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам.

Акция запущена ОПСФ совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ) возглавляемым Александром Мирзояном. Организаторы закупают и доставляют продовольственные наборы и лекарства нуждающимся ветеранам футбола. Программу уже поддержали Роман Широков, Артем Дзюба, Александр Головин, Николай Комличенко, Виталий Калешин, Владислав Игнатьев и другие футболисты, активно откликнувшись на призыв о помощи.

«Мы постоянно общаемся с футболистами. Тот же Дзюба — член совета профсоюза, Широков недавно его возглавлял. Плюс работает сарафанное радио — ребята между собой общаются и сообщают об акции. Это все, конечно, происходит добровольно. Наша главная цель — охватить как можно больше ветеранов футбола и помочь им. Это делается не ради галочки, а ради того, чтобы действительно оказать помощь. Собрана уже достаточная сумма, чтобы начать.

Но важны не только деньги, но и контакты. Союз ветеранов футбола и Александр Мирзоян помогают связаться с ветеранами и вдовами. Они взяли часть работы по организации контактов на себя. Нужно же ведь дозвониться, мало кто из пожилых людей пользуется интернетом. Так что это тоже отдельная работа. Затем нужно отследить, чтобы все заказы были доставлены. Спасибо всем тем, кто пожертвовал средства и помогает технически осуществлять поддержку.

Вчера началась адресная доставка, сегодня продолжаем. С каждым днем, надеюсь, это будет работать все лучше и лучше. Сейчас помогаем с доставкой продуктов, узнаем, какие лекарства необходимы. Если что-то еще будет нужно, будем стараться помочь в индивидуальном порядке.