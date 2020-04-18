Рами и сотрудники «Сочи» доставили продукты инвалидам-колясочникам

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18 апреля 2020, 13:28

«Сочи» присоединился к волонтерской акции Администрации города с целью помочь инвалидам-колясочникам в условиях пандемии коронавируса.

Участие в благотворительной программе приняли защитник команды и сотрудники клуба. Двум десяткам горожан были доставлены продуктовые наборы. Волонтеры соблюдали все меры предосторожности.

Одной из первых поддержку получила неоднократный победитель российских и международных турниров по пауэрлифтингу среди ветеранов, 89-летняя жительница Сочи Галина Цверова.