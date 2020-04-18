Рами и сотрудники «Сочи» доставили продукты инвалидам-колясочникам

«Сочи» присоединился к волонтерской акции Администрации города с целью помочь инвалидам-колясочникам в условиях пандемии коронавируса.
Участие в благотворительной программе приняли защитник команды Адиль Рами и сотрудники клуба. Двум десяткам горожан были доставлены продуктовые наборы. Волонтеры соблюдали все меры предосторожности.
Одной из первых поддержку получила неоднократный победитель российских и международных турниров по пауэрлифтингу среди ветеранов, 89-летняя жительница Сочи Галина Цверова.
Также недавно «Сочи» выплатил долги игрокам за выход в РПЛ.