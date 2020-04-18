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Рами и сотрудники «Сочи» доставили продукты инвалидам-колясочникам

18 апреля 2020, 13:28

«Сочи» присоединился к волонтерской акции Администрации города с целью помочь инвалидам-колясочникам в условиях пандемии коронавируса.

Участие в благотворительной программе приняли защитник команды Адиль Рами и сотрудники клуба. Двум десяткам горожан были доставлены продуктовые наборы. Волонтеры соблюдали все меры предосторожности.

Одной из первых поддержку получила неоднократный победитель российских и международных турниров по пауэрлифтингу среди ветеранов, 89-летняя жительница Сочи Галина Цверова.

Также недавно «Сочи» выплатил долги игрокам за выход в РПЛ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 10:09
клуб поступает как должно
Jin-Ho
Jin-Ho
18 апреля в 13:33
всегда бы так, а не только тогда, когда коронавирус
DanjaG
DanjaG
18 апреля в 13:29
Это же Сочи.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 13:29
Тоже дело нужное
Q-J-G
Q-J-G
18 апреля в 13:28
хорошее дело,уважение
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