РФС перечислил судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что организация выплатила судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май на фоне приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.

К нам обращались судьи. Мы понимаем ситуацию, в которой они оказались из-за отсутствия футбола. Обслуживание матчей для профессионального арбитра — основной источник дохода. С учетом этого мы приняли решение авансировать им зарплаты за апрель и май.

Но когда чемпионат возобновится, этот аванс будет пропорционально распределен за их дальнейшую работу. Мы не заберем деньги обратно, просто распределим на оставшееся время.