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РФС перечислил судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май

сегодня, 22:27

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что организация выплатила судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май на фоне приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.

К нам обращались судьи. Мы понимаем ситуацию, в которой они оказались из-за отсутствия футбола. Обслуживание матчей для профессионального арбитра — основной источник дохода. С учетом этого мы приняли решение авансировать им зарплаты за апрель и май.

Но когда чемпионат возобновится, этот аванс будет пропорционально распределен за их дальнейшую работу. Мы не заберем деньги обратно, просто распределим на оставшееся время.

По ПФЛ ситуация другая: необходимо принять изменения в регламент, потому что сейчас зарплаты судьям платят лига и клубы, а не РФС, как в случае с РПЛ и ФНЛ. Мы понимаем, что сейчас судьи ПФЛ в наиболее сложной ситуации. В ближайшее время внесем поправки в регламент, судьи ПФЛ будут получать зарплату авансом по аналогии с арбитрами РПЛ и ФНЛ.

Тем временем спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что пандемия коронавируса может привести к банкротству многих клубов в России. Ранее с первенства ФНЛ уже снялись «Луч» и «Армавир».

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 22:51
Смешно, когда цска Ференварошу проигрывало и дома и в гостях, всё время судью по полю искали, чтобы помог, докатились до ручки. Про Ференцварош даже опытные любители футбола мало что знают.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 22:42
Им еще и деньги платят, одни харчуются у фердуна, другие у гинера.
oFANATo
oFANATo ответ 13ROS13 (раскрыть)
сегодня в 22:42
Вилков взяток не берет и судил честно,.... Ахахахахаха. Давно так не смеялся.
13ROS13
13ROS13 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 22:40, ред.
Вилков взяток не берет и судил честно, его даже не наказали, это кобылы пытались свою бездарную игру свалить на плохое судейство. А вот Иванов насмешил всю страну своей продажностью, так нагло не подсуживал даже Москалев.
Red blu
Red blu ответ Comdiv (раскрыть)
сегодня в 22:37
А зенит Вилкову заплатил?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:37
жаль подмога не пришла подкрепленья не прислали......))))))))))))))))))))))))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:35
Опаньки питерский Дюков уже не скрываясь судьям деньжат подбрасывает....
Comdiv
Comdiv
сегодня в 22:33
А цска Иванову заплатил?
drug01
drug01
сегодня в 22:30
Наши судьи теперь будут судить еще лучше.....!
beefs
beefs
сегодня в 22:28
а разве судьи не получили свои..
Youngberg
Youngberg
сегодня в 22:28
с голоду не умрут)
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