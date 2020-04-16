РФС перечислил судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что организация выплатила судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май на фоне приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.
К нам обращались судьи. Мы понимаем ситуацию, в которой они оказались из-за отсутствия футбола. Обслуживание матчей для профессионального арбитра — основной источник дохода. С учетом этого мы приняли решение авансировать им зарплаты за апрель и май.
Но когда чемпионат возобновится, этот аванс будет пропорционально распределен за их дальнейшую работу. Мы не заберем деньги обратно, просто распределим на оставшееся время.
По ПФЛ ситуация другая: необходимо принять изменения в регламент, потому что сейчас зарплаты судьям платят лига и клубы, а не РФС, как в случае с РПЛ и ФНЛ. Мы понимаем, что сейчас судьи ПФЛ в наиболее сложной ситуации. В ближайшее время внесем поправки в регламент, судьи ПФЛ будут получать зарплату авансом по аналогии с арбитрами РПЛ и ФНЛ.
Тем временем спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что пандемия коронавируса может привести к банкротству многих клубов в России. Ранее с первенства ФНЛ уже снялись «Луч» и «Армавир».