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Глушаков на карантине тренируется с помощью банок и покрышек

18 апреля 2020, 12:45

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков показал, как тренируется в домашних условиях на самоизоляции.

Денис обвел несколько банок и пробил в отверстие в стоящей покрышке, а также попал в банку после передачи от дочери Валерии.

Две голевые — от Глушаковой старшенькой. Карантин продолжается, как и наши тренировки — обводим все, что во дворе есть, кто-то — кусты, кто-то — банки. Бьем точно в цель.

 

Недавно Глушаков показал, как сыграл в бильярд.

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Трубадур
Трубадур
18 апреля в 14:25
Мяч ему уже не интересен.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
18 апреля в 13:49
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
18 апреля в 13:36
Всю карьеру занимался антифутболом, теперь жирует.
волгодон 2
волгодон 2
18 апреля в 12:57
признаться,по белому завидую Денискиному не обремененному помидорами огороду)
Чисто футбольные угодья.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 12:56
хорошо что не с надувными куклами))))
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 12:55
На ворота самогонный аппарат...
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 12:53, ред.
Что только не придумаешь на самоизоляции!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
18 апреля в 12:50
Эх, Дениска, вот закончил бы он свою миссию по отправке пупсиков в ФНЛ - был бы героем России!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
18 апреля в 12:46
Банки, наверное, пивные от трехгорного из музея спартака.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 12:45
Позитивненькая новость, мне по вкусу.
Побольше таких...
Aдреналин
Aдреналин
18 апреля в 12:45
Время рассудит и все расставит на свои места.
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