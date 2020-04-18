Глушаков на карантине тренируется с помощью банок и покрышек

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18 апреля 2020, 12:45

Полузащитник «Ахмата» показал, как тренируется в домашних условиях на самоизоляции.

Денис обвел несколько банок и пробил в отверстие в стоящей покрышке, а также попал в банку после передачи от дочери Валерии.

Две голевые — от Глушаковой старшенькой. Карантин продолжается, как и наши тренировки — обводим все, что во дворе есть, кто-то — кусты, кто-то — банки. Бьем точно в цель.

Недавно Глушаков показал, как сыграл в бильярд.