«Ислочь» добыла победу над «Славией»

«Ислочь» обыграла «Славию» в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.
После этого матча «Ислочь» занимает 4-ю строчку таблице, а «Славия» — 6-ю.
«Ислочь» — «Славия» — 2:1 (0:0)
Голы: Комаровский 63 (пенальти), Януш 72 — Нар 77
«Ислочь»: Хаткевич, Карпович, Концевой, Рыбак, Цвейба, Стефен, Макась (Краснов 78), Патоцкий, Комаровский, Янсане, Януш (Холодинский 87)
Главный тренер: Жуковский Виталий.
«Славия»: Барановский, Жух, Тымонюк, Потапов, Малкевич, Сенко (Шевченко 66), Раевский, Костров, Василевич (Мельников 58), Котляров, Нар
Главный тренер: Мартинович Михаил.
Предупреждения: Янсане 15, Концевой 24, Рыбак 33, Костров 52, Хаткевич 83
В другом матче тура «Слуцк» обыграл «Шахтер».