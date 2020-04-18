ГлавнаяНовости

«Ислочь» добыла победу над «Славией»

18 апреля 2020, 15:59
ИслочьЛоготип футбольный клуб Ислочь (Минск)2 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Мозырь)СлавияМатч завершен

«Ислочь» обыграла «Славию» в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

После этого матча «Ислочь» занимает 4-ю строчку таблице, а «Славия» — 6-ю.

«Ислочь» — «Славия» — 2:1 (0:0)
Голы: Комаровский 63 (пенальти), Януш 72 — Нар 77

«Ислочь»: Хаткевич, Карпович, Концевой, Рыбак, Цвейба, Стефен, Макась (Краснов 78), Патоцкий, Комаровский, Янсане, Януш (Холодинский 87)
Главный тренер: Жуковский Виталий.

«Славия»: Барановский, Жух, Тымонюк, Потапов, Малкевич, Сенко (Шевченко 66), Раевский, Костров, Василевич (Мельников 58), Котляров, Нар
Главный тренер: Мартинович Михаил.

Предупреждения: Янсане 15, Концевой 24, Рыбак 33, Костров 52, Хаткевич 83

В другом матче тура «Слуцк» обыграл «Шахтер».

Все новости
БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью
18 апреля Комментарии16
«Рух» обыграл «Минск»
18 апреля Комментарии12
«Слуцк» обыграл «Шахтер»
17 апреля Комментарии18
«Белшина» и «Смолевичи» сыграли вничью
17 апреля Комментарии8
«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью
12 апреля Комментарии11
БАТЭ разгромил «Минск»
12 апреля Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
13ROS13
13ROS13
19 апреля в 01:32
И в Белорусси есть свои Москалевы. и Ивановы, тащящие столичные команды.
112910415
112910415
18 апреля в 20:03
и вот как против такой Ислочи устоять ?!
Aerobniy
Aerobniy
18 апреля в 17:31
Жаль, Славию засудили.
b23czy9eq4c_
b23czy9eq4c_
18 апреля в 16:49
Играли на ничью, но выиграл Ислочь.
shlomo
shlomo
18 апреля в 16:31
Немного неожиданно, но приемлемо
Comdiv
Comdiv
18 апреля в 16:19
Ислочь с левой победой!
beefs
beefs
18 апреля в 16:09
игра ничейная, но судья решил иначе
drug01
drug01
18 апреля в 16:05
С победой хорошо
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 16:05
ну всякое бывает))
VIPded
VIPded
18 апреля в 16:04
Отлично. ТБ зашло...)))
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 16:04
Хоть раз угадал результат в этом странном чемпионате.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 16:00
Пеналь конечно был левый
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100