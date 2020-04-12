«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью

«Шахтер» не смог переиграть «Смолевичи» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси.
«Шахтер» (5) занимает 11-е место, ФК «Смолевичи» (2) расположился на 15-й позиции.
Смолевичи, стадион Озерный
«Смолевичи» — «Шахтер» 0:0
«Смолевичи»: Гомелько, Бондаренко, Жевнеров, Ращеня, Бутаревич, Макаров, Котов (Алибеков 84), Барсуков, Вакулич (Джигеро 64), Пое (Верас 61), Мухамедов
Главный тренер: Бразевич Александр.
«Шахтер»: Гутор, Бурко, Политевич, Сачивко, Баланович (Лисакович 79), Кендыш, Шоке, Подстрелов (Лулаку 68), Шиндагоридзе (Бодул 18), Вукманич, Иванович
Главный тренер: Вернидуб Юрий.
Предупреждения: Политевич 27, Сачивко 54, Вакулич 62, Мухамедов 67, Барсуков 72, Алибеков 87, Иванович 87, Гомелько 90+2
Ранее в другом матче тура БАТЭ обыграл «Минск».
Я так переживал.......
:)))))))
Я так переживал.......
:)))))))
а вот у Слуцкого не получилось с одноимённым клубом ...
а вот у Слуцкого не получилось с одноимённым клубом ...