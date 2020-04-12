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«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью

сегодня, 19:42
СмолевичиЛоготип футбольный клуб Смолевичи0 : 0Логотип футбольный клуб Шахтер (Солигорск)ШахтерМатч завершен

«Шахтер» не смог переиграть «Смолевичи» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси.

«Шахтер» (5) занимает 11-е место, ФК «Смолевичи» (2) расположился на 15-й позиции.

Смолевичи, стадион Озерный

«Смолевичи» — «Шахтер» 0:0

«Смолевичи»: Гомелько, Бондаренко, Жевнеров, Ращеня, Бутаревич, Макаров, Котов (Алибеков 84), Барсуков, Вакулич (Джигеро 64), Пое (Верас 61), Мухамедов
Главный тренер: Бразевич Александр.

«Шахтер»: Гутор, Бурко, Политевич, Сачивко, Баланович (Лисакович 79), Кендыш, Шоке, Подстрелов (Лулаку 68), Шиндагоридзе (Бодул 18), Вукманич, Иванович
Главный тренер: Вернидуб Юрий.

Предупреждения: Политевич 27, Сачивко 54, Вакулич 62, Мухамедов 67, Барсуков 72, Алибеков 87, Иванович 87, Гомелько 90+2

Ранее в другом матче тура БАТЭ обыграл «Минск».

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Все комментарии
Лиговский
Лиговский
сегодня в 21:24
Самый не предсказуемый чемпионат, по договорным матчам ему нет равных в мире.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:22
ДА НИКОМУ ЭТО ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСНО!!!!!!!
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:58
Неожиданно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Gunslinger
сегодня в 20:38
Ну слава Богу!!! Я так переживал....... :)))))))
С этого момента поподробнее ;)
Karabal
Karabal ответил VAN ARM
сегодня в 20:09
нет логики в этом чемпионате ))))) только удача)))
Там букмейкерские конторы рулят.
Gunslinger
Gunslinger ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:05
Весь мир следит...
Ну слава Богу!!!
Я так переживал.......
:)))))))
112910415
112910415
сегодня в 20:01
это бы ещё ладно
а вот у Слуцкого не получилось с одноимённым клубом ...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:48
нет логики в этом чемпионате ))))) только удача)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:44
Весь мир следит...
beefs
beefs
сегодня в 19:43
сложно предсказывать матчи
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