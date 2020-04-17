«Белшина» и «Смолевичи» сыграли вничью

«Белшина» не смогла обыграть «Смолевичи» в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.
«Белшина» (2) занимает 16-е место в турнире, ФК «Смолевичи» (3) расположился на 15-й строчке.
«Белшина» — «Смолевичи» 1:1 (0:0)
Голы: Глебко 80 (пенальти) — Барсуков 90 (пенальти)
«Белшина»: Туранок, Рочев, Одеоибо, Ясикевич, Маляров (Новик 90+2), Бордуков, Башилов, Соланович , Глебко, Ковель, Скобликов (Безхонов 78)
Главный тренер: Градобоев Эдуард.
«Смолевичи»: Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Ращеня, Бондаренко, Бутаревич, Вакулич (Мухамедов 63), Джигеро (Макаров 56), Пое (Котов 71), Барсуков, Верас
Главный тренер: Бразевич Александр.
Предупреждения: Вакулич 16, Бордуков 40, Ращеня 44, Верас 73, Башилов 75, Бондаренко 79, Одеоибо 89, Ращеня 90+5
Удаление: Ращеня 90+5
В прошлом туре ФК «Смолевичи» сыграл вничью с «Шахтером», а «Белшина» разошлась миром с «Неманом».