ГлавнаяНовости

«Белшина» и «Смолевичи» сыграли вничью

сегодня, 19:30
БелшинаЛоготип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)1 : 1Логотип футбольный клуб СмолевичиСмолевичиМатч завершен

«Белшина» не смогла обыграть «Смолевичи» в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

«Белшина» (2) занимает 16-е место в турнире, ФК «Смолевичи» (3) расположился на 15-й строчке.

«Белшина» — «Смолевичи» 1:1 (0:0)
Голы: Глебко 80 (пенальти) — Барсуков 90 (пенальти)

«Белшина»: Туранок, Рочев, Одеоибо, Ясикевич, Маляров (Новик 90+2), Бордуков, Башилов, Соланович , Глебко, Ковель, Скобликов (Безхонов 78)
Главный тренер: Градобоев Эдуард.

«Смолевичи»: Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Ращеня, Бондаренко, Бутаревич, Вакулич (Мухамедов 63), Джигеро (Макаров 56), Пое (Котов 71), Барсуков, Верас
Главный тренер: Бразевич Александр.

Предупреждения: Вакулич 16, Бордуков 40, Ращеня 44, Верас 73, Башилов 75, Бондаренко 79, Одеоибо 89, Ращеня 90+5

Удаление: Ращеня 90+5

В прошлом туре ФК «Смолевичи» сыграл вничью с «Шахтером», а «Белшина» разошлась миром с «Неманом».

Все новости
«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью
12 апреля Комментарии11
БАТЭ разгромил «Минск»
12 апреля Комментарии21
«Городея» одолела минское «Динамо»
11 апреля Комментарии12
«Энергетик-БГУ» проиграл «Торпедо-БелАЗу» и потерял лидерство
11 апреля Комментарии9
Брестское «Динамо» взяло верх над «Шахтером» в первой игре полуфинала Кубка
08 апреля Комментарии9
БАТЭ проиграл «Славии» в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси
08 апреля Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 20:18
Два офигенных клуба решили не рисковать.
gwwvs_3d86su
gwwvs_3d86su
сегодня в 19:48
Зря только на поле выходили.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:41
Офигенный чемп.....все непонятно....
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:41
Ожидаемый резьлтат. Это два главных кандидита на вылет!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:33
Как были на дне, так и остались.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:31
Пенальти решили все!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100