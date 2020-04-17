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«Слуцк» обыграл «Шахтер»

сегодня, 21:37
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Солигорск)1 : 2Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцкМатч завершен

«Слуцк» на выезде обыграл солигорский «Шахтер» в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

«Слуцк» (10) занимает 1-е место, «Шахтер» (5) расположился на 12-й позиции.

«Шахтер» — «Слуцк» 1:2 (0:2)
Голы: Кендыш 89 — Козлов 25, Умар Бала 45+2

Нереализованный пенальти: Бодул 53

«Шахтер»: Гутор, Баланович (Подстрелов 70), Политевич, Хадаркевич, Бурко, Шоке, Кендыш, Диасамидзе (Лисакович 46), Иванович (Лулаку 78), Бодул, Вукманич
Главный тренер: Вернидуб Юрий.

«Слуцк»: Панкратов, Чеботаев, Коанда, Образов, Анюкевич, Тетеренко, Бураев (Трубило 40), Козлов, Семенов (Велько 83), Умар Бала, Джафар (Сердюк 66)
Главный тренер: Павлов Виталий.

Предупреждения: Политевич 30, Хадаркевич 39, Образов 43, Образов 51, Анюкевич 62, Умар Бала 90+3, Панкратов 90+5

Удаление: Образов 51

Ранее в другом матче этого тура «Белшина» и «Смолевичи» сыграли вничью.

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Все комментарии
Трубадур
Трубадур
сегодня в 23:32
Слуцк ничем не слабее Шахтера.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:34
Странная игра,Шахтёр всю игру сидит и проигрывает.
cevin cigan
cevin cigan ответ cevin cigan (раскрыть)
сегодня в 22:27
Правильно сделал,рискнул и победил с ахрененным кефом.
Karabal
Karabal
сегодня в 22:25
Слуцк с победой!
zsb1961
zsb1961
сегодня в 22:19
Слуцк с победой!
STVA 1
STVA 1 ответ cevin cigan (раскрыть)
сегодня в 22:18
Хотел П1 и Н на этот матч поставить, но потом что-то сподвигло на Слуцк поставить.
cevin cigan
cevin cigan ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:02
Пока что горю "синим пламенем", с этими непонятными результатами! Что ни тур,то обязательно шляпа!
beefs
beefs
сегодня в 21:59
так и должно быть
STVA 1
STVA 1 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 21:58
Я не знаю почему буки такой большой кф давали на победу гостей. Шахтёр сейчас пока не о чём. Что не скажешь о Слуцке.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:54
ну как положено)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:53
Во чемпионат охренеть можно, даже бухкмекеры в трансе.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:52
Молодцы
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:38
Неожиданно довольно таки.
drug01
drug01
сегодня в 21:38
С победой хорошо
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