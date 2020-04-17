«Слуцк» обыграл «Шахтер»

«Слуцк» на выезде обыграл солигорский «Шахтер» в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.
«Слуцк» (10) занимает 1-е место, «Шахтер» (5) расположился на 12-й позиции.
«Шахтер» — «Слуцк» 1:2 (0:2)
Голы: Кендыш 89 — Козлов 25, Умар Бала 45+2
Нереализованный пенальти: Бодул 53
«Шахтер»: Гутор, Баланович (Подстрелов 70), Политевич, Хадаркевич, Бурко, Шоке, Кендыш, Диасамидзе (Лисакович 46), Иванович (Лулаку 78), Бодул, Вукманич
Главный тренер: Вернидуб Юрий.
«Слуцк»: Панкратов, Чеботаев, Коанда, Образов, Анюкевич, Тетеренко, Бураев (Трубило 40), Козлов, Семенов (Велько 83), Умар Бала, Джафар (Сердюк 66)
Главный тренер: Павлов Виталий.
Предупреждения: Политевич 30, Хадаркевич 39, Образов 43, Образов 51, Анюкевич 62, Умар Бала 90+3, Панкратов 90+5
Удаление: Образов 51
Ранее в другом матче этого тура «Белшина» и «Смолевичи» сыграли вничью.