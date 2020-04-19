Плетикоса: «Верил в сборную России на ЧМ-2018 больше, чем 140 млн россиян»

Бывший вратарь «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса высоко отозвался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове, который в свое время способствовал его переходу в стан красно-белых.
В первую очередь напомню, что именно он привел меня в «Спартак», когда был спортивным директором. За это я ему очень благодарен до конца своей жизни. Наша дружба сохранилась до сих пор. Перед чемпионатом мира меня позвали в Нижний Новгород на презентацию вместе с Романом Павлюченко и Александром Мостовым. Я общался с журналистами и сказал им, что Черчесов может добиваться высоких целей. На меня смотрели как на странного человека. Насколько помню, россияне тогда испытывали пессимизм. Никто не верил, что сборная России сможет что-то сделать. Я, один хорват, верил в команду больше, чем 140 млн россиян. Я верил в Саламовича, потому что знаю, что он умеет принимать правильные решения в тяжелых ситуациях. Он создал хорошую атмосферу и вывел команду в четвертьфинал.
Черчесов выиграл бы ЧМ с Хорватией? Нет, нет, не могу так сказать, потому что в мое время у нас был замечательный тренер Славен Билич. Он фантастический человек и тренер, мы долго дружим. Мы вместе играли в сборной, потом он стал тренировать меня и в ней, и в «Хайдуке». Он еще хотел подписать меня в «Локомотив». Жаль, что из-за коронавируса возник перерыв, пока его «Вест Бромвич» шел вторым в Чемпионшипе. Это самый тяжелый футбольный турнир. Я надеялся, что Билич выйдет в Премьер-лигу.
Также Стипе рассказал о приостановке чемпионата Хорватии из-за пандемии коронавируса.