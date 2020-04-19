Плетикоса: «Верил в сборную России на ЧМ-2018 больше, чем 140 млн россиян»

Бывший вратарь «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии высоко отозвался о главном тренере сборной России , который в свое время способствовал его переходу в стан красно-белых.

В первую очередь напомню, что именно он привел меня в «Спартак», когда был спортивным директором. За это я ему очень благодарен до конца своей жизни. Наша дружба сохранилась до сих пор. Перед чемпионатом мира меня позвали в Нижний Новгород на презентацию вместе с Романом Павлюченко и Александром Мостовым. Я общался с журналистами и сказал им, что Черчесов может добиваться высоких целей. На меня смотрели как на странного человека. Насколько помню, россияне тогда испытывали пессимизм. Никто не верил, что сборная России сможет что-то сделать. Я, один хорват, верил в команду больше, чем 140 млн россиян. Я верил в Саламовича, потому что знаю, что он умеет принимать правильные решения в тяжелых ситуациях. Он создал хорошую атмосферу и вывел команду в четвертьфинал.