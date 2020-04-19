Плетикоса: «После перерыва у многих будет риск получить травму»

Хорватский экс-вратарь Стипе Плетикоса, известный по выступлениям за «Спартак» и «Ростов», рассказал о приостановке чемпионата Хорватии из-за пандемии коронавируса.
Первоначально федерация футбола хотела возобновить сезон 15 мая, но паузу пришлось продлить до начала июня. Сезон должен закончиться в конце июля. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Некоторые команды начали проводить индивидуальные тренировки, в том числе «Хайдук» из моего родного города Сплита. Каждый занимается на базе по своему плану и даже не принимает там душ, а сразу едет для этого домой. Футбол медленно возвращается, если можно это так назвать, но он все еще далек от нормального состояния.
Доиграть чемпионат без зрителей и на нейтральных полях? Да, такой вариант существует. Но вообще это все странно. Уже середина апреля, игроки не тренировались месяц. Если даже в ближайшие три-четыре недели начнутся групповые занятия, то все равно нужно будет время на восстановление физической формы. Я сомневаюсь, что можно будет успеть полноценно подготовиться к возобновлению чемпионата. Думаю, после долгого перерыва у многих будет риск получить травму. Для тренеров ситуация будет проблематичной. Посмотрим. Скоро у УЕФА должна пройти видеоконференция, и тогда мы получим какую-то информацию.