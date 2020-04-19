Плетикоса: «После перерыва у многих будет риск получить травму»

Хорватский экс-вратарь , известный по выступлениям за «Спартак» и «Ростов», рассказал о приостановке чемпионата Хорватии из-за пандемии коронавируса.

Первоначально федерация футбола хотела возобновить сезон 15 мая, но паузу пришлось продлить до начала июня. Сезон должен закончиться в конце июля. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Некоторые команды начали проводить индивидуальные тренировки, в том числе «Хайдук» из моего родного города Сплита. Каждый занимается на базе по своему плану и даже не принимает там душ, а сразу едет для этого домой. Футбол медленно возвращается, если можно это так назвать, но он все еще далек от нормального состояния.