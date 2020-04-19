Леау: «Возможность представлять „Милан“ в моем возрасте — большая гордость»

Нападающий «Милана» признался, что горд выступать за миланский клуб.

Мой переход в «Милан»? Все произошло очень быстро. Я никогда не думал, что в 20 лет буду выступать за клуб с такой великой историей, который выиграл семь европейских кубков.

Возможность представлять «Милан» в моем возрасте — большая гордость.