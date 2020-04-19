Леау: «Возможность представлять „Милан“ в моем возрасте — большая гордость»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау признался, что горд выступать за миланский клуб.
Мой переход в «Милан»? Все произошло очень быстро. Я никогда не думал, что в 20 лет буду выступать за клуб с такой великой историей, который выиграл семь европейских кубков.
Возможность представлять «Милан» в моем возрасте — большая гордость.
Ранее ходили слухи, что «Милан» хочет продлить контракт с Леау.
Я не конфликтный челс, жалобу не давлю, правил стараюсь не нарушать. Но уж раз наехал на меня, получай ответку. Привожу список твоих ПЕРВЫХ комментариев в теме только за вчерашний день. Есть такие же, но не успевшие Итак, погнали:
drug01 Вчера 23:31
Надо будет посмотреть
drug01 Вчера 22:10
Только что будет
drug01 Вчера 21:08
Жаль плохо так
drug01 Вчера 19:08
Все будет хорошо
drug01 Вчера 14:55
Опять это слухи
drug01 Вчера 14:02
Это хорошо удачи (тут он был второй, отстал на пару секунд).
drug01 Вчера 11:14
Это не хорошо
drug01 18.04.2020, 23:49
Это хорошо удачи
Не один из них не удалён, видимо, очень актуальные и по теме.
А если учесть, что ВИП у тебя до ноября 30-го, то напрашивается вывод, что ты тот ещё жук в этом деле. Так что прежде чем на других пальчиком показывать, взгляни на себя.
Извиняюсь за многАбукафф, крик души.
З.Ы. Прошу админов так же разобраться с приведёнными комментами, как недавно с моими разобрались. С начислением очков второму. На войне как на войне...
Я не конфликтный челс, жалобу не давлю, правил стараюсь не нарушать. Но уж раз наехал на меня, получай ответку. Привожу список твоих ПЕРВЫХ комментариев в теме только за вчерашний день. Есть такие же, но не успевшие Итак, погнали:
drug01 Вчера 23:31
Надо будет посмотреть
drug01 Вчера 22:10
Только что будет
drug01 Вчера 21:08
Жаль плохо так
drug01 Вчера 19:08
Все будет хорошо
drug01 Вчера 14:55
Опять это слухи
drug01 Вчера 14:02
Это хорошо удачи (тут он был второй, отстал на пару секунд).
drug01 Вчера 11:14
Это не хорошо
drug01 18.04.2020, 23:49
Это хорошо удачи
Не один из них не удалён, видимо, очень актуальные и по теме.
А если учесть, что ВИП у тебя до ноября 30-го, то напрашивается вывод, что ты тот ещё жук в этом деле. Так что прежде чем на других пальчиком показывать, взгляни на себя.
Извиняюсь за многАбукафф, крик души.
З.Ы. Прошу админов так же разобраться с приведёнными комментами, как недавно с моими разобрались. С начислением очков второму. На войне как на войне...