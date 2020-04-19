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Леау: «Возможность представлять „Милан“ в моем возрасте — большая гордость»

19 апреля 2020, 11:20

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау признался, что горд выступать за миланский клуб. 

Мой переход в «Милан»? Все произошло очень быстро. Я никогда не думал, что в 20 лет буду выступать за клуб с такой великой историей, который выиграл семь европейских кубков.

Возможность представлять «Милан» в моем возрасте — большая гордость.

Ранее ходили слухи, что «Милан» хочет продлить контракт с Леау.  

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ drug01 (раскрыть)
20 апреля в 12:03, ред.
Дружище, ты давненько меня достаёшь. И этот твой пост выбесил меня, точнее, поддакивание Звезде (к нему у меня нет претензий).
Я не конфликтный челс, жалобу не давлю, правил стараюсь не нарушать. Но уж раз наехал на меня, получай ответку. Привожу список твоих ПЕРВЫХ комментариев в теме только за вчерашний день. Есть такие же, но не успевшие Итак, погнали:
drug01 Вчера 23:31
Надо будет посмотреть
drug01 Вчера 22:10
Только что будет
drug01 Вчера 21:08
Жаль плохо так
drug01 Вчера 19:08
Все будет хорошо
drug01 Вчера 14:55
Опять это слухи
drug01 Вчера 14:02
Это хорошо удачи (тут он был второй, отстал на пару секунд).
drug01 Вчера 11:14
Это не хорошо
drug01 18.04.2020, 23:49
Это хорошо удачи

Не один из них не удалён, видимо, очень актуальные и по теме.
А если учесть, что ВИП у тебя до ноября 30-го, то напрашивается вывод, что ты тот ещё жук в этом деле. Так что прежде чем на других пальчиком показывать, взгляни на себя.

Извиняюсь за многАбукафф, крик души.
З.Ы. Прошу админов так же разобраться с приведёнными комментами, как недавно с моими разобрались. С начислением очков второму. На войне как на войне...
AgentART
AgentART ответ drug01 (раскрыть)
19 апреля в 13:37
А ты какой? Вроде бы первый, а вроде бы и нет.
VIPded
VIPded
19 апреля в 11:49
Старайся, парень! Удачи с Миланом!!!
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 11:38
замечательный возраст!! можно много успеть достичь!!
drug01
drug01 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
19 апреля в 11:32
Ангел хоть на небе хоть на соккере всегда .....ПЕРВЫЙ !
Aerobniy
Aerobniy
19 апреля в 11:30
20 лет нормальный возраст для игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 11:28
Это было давно, как у Спартака...
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 11:24
У него ещё всё впереди
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