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Лапорта: «В „Барсе“ триллион доходов, триллион расходов и триллион долгов»

19 апреля 2020, 10:21

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что может принять участие в выборах главы каталонского клуба, которые состоятся в 2021 году, а также коснулся финансовых проблем «Барсы».

Этот проект вызывает во мне заинтересованность. Я собираю профессионалов, которым доверяю, потому что нужно хорошо подумать, как обратить вспять нестабильное экономическое положение клуба.

Для меня «Барселона» стала клубом трех триллионов – триллион доходов, триллион расходов и триллион долгов. Я работаю над новым спортивным проектом, который, надеюсь, улучшит имидж «Барсы».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
19 апреля в 13:33
Не триллион конечно, но ситуация настораживает. Дыма без огня не бывает. Многие аналитики уже предрекают долговую яму у клуба. Нужен новый президент с финансовыми навыками никак у нынешнего.
112910415
112910415
19 апреля в 12:52
какой из триллионов задумал увеличить ?
Cap700
Cap700
19 апреля в 12:48
Равновесие, короче.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
19 апреля в 12:36
Как будто Бартомеу близнец Путина.
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 12:15, ред.
Прямо ситуацию в нашей стране описали))
Тага Дага
Тага Дага
19 апреля в 11:30
Как говорится :от зарплаты до зарплаты. ...жить можно.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 11:15
вот так и живут ))) концы с концами ели сводят))))
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 10:29
Триллион никогда не отдать, держатся за счёт оборота
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 10:25
По итогу в ноль выходят...
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