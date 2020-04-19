Лапорта: «В „Барсе“ триллион доходов, триллион расходов и триллион долгов»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что может принять участие в выборах главы каталонского клуба, которые состоятся в 2021 году, а также коснулся финансовых проблем «Барсы».

Этот проект вызывает во мне заинтересованность. Я собираю профессионалов, которым доверяю, потому что нужно хорошо подумать, как обратить вспять нестабильное экономическое положение клуба.

Для меня «Барселона» стала клубом трех триллионов – триллион доходов, триллион расходов и триллион долгов. Я работаю над новым спортивным проектом, который, надеюсь, улучшит имидж «Барсы».